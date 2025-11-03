Un discurso de Ballesta se vuelve en contra del PP tras la dimisión de Mazón

"Comunidad Valenciana, de velas blancas en la mar latina, tierra de fuego y de pólvora; Miguel Hernández, Ausias March, Sorolla, Azorín, Gabriel Miró; tierra golpeada que sabrá levantarse para ofrendar nuevas glorias a España. Bienvenido presidente Mazón", dijo el alcalde de Murcia, José Ballesta, al jefe del Ejecutivo valenciano cuando acudió a un encuentro de presidentes autonómicos del PP en Murcia el pasado 28 de septiembre.

El acto, que sirvió para marcar la hoja de ruta del partido con respecto a la migración y endurecer estas políticas, comenzó con el regidor murciano pletórico de energía y provocando una fuerte ovación de todos los asistentes al mitin. Mazón, que aún no había dado explicaciones sobre lo que hizo el día de la dana ni había asumido ningún tipo de responsabilidad por la gestión de la catástrofe en la que fallecieron 229 personas hace ya un año, pudo comprobar entonces cómo no había perdido el apoyo de los suyos.

Este lunes, día en el que el presidente Mazón ha dimitido, ese discurso de Ballesta se ha vuelto a compartir en redes sociales para criticar al Partido Popular, tal y como sucedió el día del acto.

A nivel político, la dimisión de Mazón ha provocado reacciones en los partidos de la oposición. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, aseguró este lunes que el presidente de la Comunidad Valenciana es la "imagen de la vergüenza y de la indecencia", añadiendo que, "lamentablemente, el PP de López Miras en la Región de Murcia actúa de la misma manera".

En este sentido, recordó que, en la última dana, a pesar de tener una alerta roja de la Aemet en la zona del Campo de Cartagena, el Gobierno de López Miras no convocó el centro de coordinación Cecopi, el órgano en el que se coordinan todas las administraciones que tienen que actuar ante una situación de alerta. "El Gobierno regional fue irresponsable", opinó la socialista.

Carmina Fernández es portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Regional. / PSRM

Asimismo, afeó al Gobierno regional que no elevara el nivel 2 de emergencias "hasta última hora, a pesar de que se estaban viviendo situaciones de verdadero peligro, con vecinos incluso encima de los tejados".

El Grupo Parlamentario Socialista va a pedir explicaciones en la Asamblea Regional y ya ha registrado varias iniciativas en ese sentido.

Podemos

Podemos, por su parte, acudió a la puerta de la sede del Partido Popular en Murcia para exigir a López Miras y Ballesta "que pidan perdón por su apoyo a Mazón". El dirigente morado Víctor Egío se refirió al acto del PP en el Teatro Circo, que calificó como Para "una situación vergonzosa que no representa a los murcianos, un pueblo solidario con el pueblo valenciano".

Por ello, exigen a López Miras y a Ballesta "que hagan autocrítica y pidan perdón por su silencio y su complicidad con Mazón, que hoy ha dimitido con 229 víctimas a sus espaldas".

López Miras pide cuentas al Gobierno de España

Desde Madrid, donde participa en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, instó al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez a "que sigan el ejemplo de Carlos Mazón y asuman su responsabilidad".

López Miras saluda a Núñez Feijóo ante del inicio del Comité Ejecutivo Nacional del PP. / ÁNGELA ORTIZ

"Hemos visto en Mazón a una persona que ha reconocido errores y ha asumido su responsabilidad por la dana: ahora le toca hacerlo al Gobierno de España", dijo.

Miras considera que en el Gobierno de España "hay muchas responsabilidades", destacando que "muchos cargos públicos del Ejecutivo central no hicieron nada, o estaban fuera de España o, incluso, miraron para otro lado".

Respecto al PSOE, recordó que "mantuvo un Pleno en el Congreso de los Diputados para cambiar las mayorías en el Consejo de Administración de RTVE mientras se estaban contando víctimas".

En un acto en el Casino de Murcia, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, también pidió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez asuma responsabilidades, ya que su gestión "brilló por su ausencia".