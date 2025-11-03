Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Subvenciones

López Miras anuncia ayudas de hasta 200 euros para jóvenes que se saquen el carnet de conducir

El Gobierno regional destinará 500.000 euros a cubrir la matrícula y la tasa del examen teórico en autoescuelas adheridas al programa

Un profesor de autoescuela da clases a sus alumnos

Un profesor de autoescuela da clases a sus alumnos / Juan Carlos Caval

E.P.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado a través de redes sociales que el ejecutivo va a ofrecer ayudas de hasta 200 euros para aquellos jóvenes que están interesados en sacarse el carnet de conducir.

López Miras ha explicado que se destinarán 500.000 euros a estas ayudas que irán dedicarán a pagar la matrícula de la autoescuela y la tasa del examen teórico. Para conseguirlas hay que estar matriculado en una autoescuela adherida a este programa y solicitarlo.

Así, el jefe del ejecutivo autonómico ha destacado que el carnet de conducir es una "herramienta para garantizar la independencia y la libertad" de los jóvenes, a la vez que "muy util" para la búsqueda de empleo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las sillas para ver la Magna Procesión de Murcia ya están a la venta y agotadas en algunas zonas
  2. Un vecino de Balsicas que denunció ser un bebé robado encuentra a su familia biológica a los 50 años
  3. En directo: Betis Deportivo-Real Murcia
  4. Herida grave una mujer tras ser atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
  5. Fallece la mujer atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
  6. Día de Todos los Santos: estas son las tiendas y comercios que abren en la Región de Murcia
  7. Muere un hombre atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  8. Ni Archena ni Fortuna, este es el mejor 'balneario' de Murcia y alrededores para visitar en octubre y noviembre

López Miras anuncia ayudas de hasta 200 euros para jóvenes que se saquen el carnet de conducir

López Miras anuncia ayudas de hasta 200 euros para jóvenes que se saquen el carnet de conducir

El Gobierno regional exige al Ministerio que amplíe las ayudas de la Ley ELA a todas las personas diagnosticadas

El Gobierno regional exige al Ministerio que amplíe las ayudas de la Ley ELA a todas las personas diagnosticadas

Una empresa murciana lanza un radiador transparente que ahorra hasta un 70% de electricidad

Una empresa murciana lanza un radiador transparente que ahorra hasta un 70% de electricidad

Un murciano acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero le despiden al año

Un murciano acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero le despiden al año

Las redes recuerdan a Ballesta la bienvenida que le dio en Murcia al ya expresidente Mazón

Las redes recuerdan a Ballesta la bienvenida que le dio en Murcia al ya expresidente Mazón

La batalla por recuperar Atocha: el PP vuelve a presionar para recortar 15 minutos el AVE de Murcia a Madrid

La batalla por recuperar Atocha: el PP vuelve a presionar para recortar 15 minutos el AVE de Murcia a Madrid

Una influencer inglesa descubre el Santuario de Calasparra en Murcia y asegura que "muchos locales nunca lo han visitado o no saben que existe"

Una influencer inglesa descubre el Santuario de Calasparra en Murcia y asegura que "muchos locales nunca lo han visitado o no saben que existe"

Educación reducirá el 'papeleo' que tienen que hacer los docentes murcianos

Educación reducirá el 'papeleo' que tienen que hacer los docentes murcianos
Tracking Pixel Contents