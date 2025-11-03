El Hospital Reina Sofía, referente en la formación de endoscopias con sedación

El Hospital Reina Sofía de Murcia ha desarrollado e implantado con éxito un protocolo de sedación en endoscopia respiratoria, organizado por el equipo de Neumología Intervencionista junto con personal de enfermería, seguridad del paciente y la dirección del hospital, con el que se logra reducir las complicaciones en los procesos respiratorios complejos.

Este nuevo protocolo ha supuesto un avance sustancial en la seguridad y el confort de los pacientes sometidos a broncoscopia ya que incorpora medidas de soporte respiratorio especializado durante la sedación que minimizan riesgos y mejoran la tolerancia al procedimiento.

La guía elavorada es la culminación de un año de trabajo que le ha llevado a organizar el I Curso de sedación en endoscopia respiratoria, una cita teórico-práctica en sedación para neumólogos que ha permitido formar en el Reina Sofía de Murcia a profesionales de esta especialidad de toda España y que le ha valido a la sección de Neumología del centro murciano el reconocimiento de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) por su compromiso con la formación y la seguridad clínica.

El Hospital Reina Sofía es el primer centro del Servicio Murciano de Salud (SMS) que ha organizado un curso de sedación en endoscopia respiratoria con el reconocimiento de Separ. El objetivo es homogeneizar directrices entre unidades y sociedades científicas e identificar centros de referencia, que, a su vez, puedan servir de modelo a otras unidades para mejorar la calidad de la atención y los cuidados que se prestan a los pacientes. Asimismo, se reconoce la experiencia y la pericia del equipo humano que forma parte de esta unidad, su actividad asistencial, investigadora y docente.

En el Reina Sofía se realizan anualmente unas 500 broncoscopias o endoscopias respiratorias utilizando tecnología avanzada para abordar procesos respiratorios cada vez más complejos y de una forma menos invasiva, es decir, con mayor comodidad para el paciente y menor riesgo de complicaciones.

Por ello, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha visitado este lunes el Reina Sofía, donde ha reconocido la apuesta por la innovación, la formación continua y la calidad asistencial, lo que sitúa al Reina Sofía "como centro de referencia en las técnicas de endoscopia respiratoria con sedación y soporte respiratorio y refuerza su compromiso con la excelencia clínica y la seguridad del paciente y pone de manifiesto el elevado nivel de calidad asistencial en el tratamiento de las personas con enfermedades respiratorias".