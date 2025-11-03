Una empresa murciana lanza un radiador transparente que ahorra hasta un 70% de electricidad

La innovación energética también tiene sello murciano. La empresa Herga Energy, con sede en Molina de Segura, ha presentado un radiador eléctrico transparente que combina eficiencia, diseño y seguridad, y que promete cambiar la forma en que se entiende la calefacción doméstica.

El nuevo modelo —disponible en versiones de pared y portátil— consume solo 480 vatios, frente a los 1.800 que suelen requerir los radiadores convencionales, lo que supone un ahorro energético cercano al 70%. Además, calienta más rápido, no quema al tacto y reduce la humedad ambiental.

Según explica su fundador y director ejecutivo, José Francisco Hernández Gadea, el sistema utiliza materiales laminados de alta resistencia capaces de transmitir calor sin perder transparencia, ofreciendo un diseño elegante, seguro y adaptable a cualquier espacio: desde viviendas hasta oficinas o locales comerciales.

Herga Energy, que hasta ahora destacaba por sus sistemas antivaho para espejos y pistas de pádel —producto con patente mundial—, afronta ahora un salto tecnológico y empresarial con este radiador. La compañía ha desarrollado el proyecto tras más de tres décadas de investigación, y actualmente colabora con la Universidad de Murcia en estudios sobre energía y eficiencia térmica.

La empresa, que cuenta con certificaciones internacionales de calidad y seguridad (ISO 9001, ISO 14001, UNE 166002, UL E502245 y CETECOM EMC), ofrece diez años de garantía en todos sus productos y ya figura en el registro europeo EPREL, cumpliendo con la normativa de eficiencia energética vigente desde julio de 2025.

Herga Energy está ultimando acuerdos de distribución para ampliar su presencia en el mercado nacional e internacional. De momento, el radiador transparente ya puede adquirirse a través de su web oficial, con modelos tanto fijos como portátiles.

Con solo cuatro empleados y una facturación anual de 300.000 euros, esta pequeña empresa murciana aspira a posicionarse como referente en innovación sostenible, demostrando que la tecnología desarrollada en la Región de Murcia puede competir al más alto nivel.