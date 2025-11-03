Educación reducirá el 'papeleo' que tienen que hacer los docentes murcianos

Que los profesores dediquen menos tiempo a los trámites burocráticos y al 'papeleo', contando con más minutos para la docencia y la atención del alumnado. Ese es el objetivo que se ha marcado la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, que se encuentra trabajando en un nuevo decreto para el cual ya ha mantenido este lunes una primera reunión.

El consejero Víctor Marín ha aprovechado la reunión de las comisiones de directores de Educación Infantil y Primaria y de Secundaria que se ha celebrado este lunes para anunciar el inicio de los trámites del nuevo decreto porque el fin es que "dediquen tiempo a lo que realmente importa, que es enseñar".

El nuevo texto hará hincapié principalmente en tres ámbitos, la simplificación de procesos de programación, la reducción de las tareas administrativas que llevan a cabo los equipos directivos y la mejora en las aplicaciones informáticas de uso en los centros para simplificar procesos. Esta normativa tendrá rango de decreto con el objetivo de modificar aspectos que ya están regulados en la actualidad pero que mejorará el nuevo texto.

Para ello, la Consejería de Educación tiene previsto iniciar una ronda de contactos con directores de centros educativos, sindicatos, patronales de enseñanza y responsables de la enseñanza concertada para recabar las medidas necesarias que permitan reducir la carga burocrática de los docentes, que es una demanda de este colectivo.

Una petición de ANPE

Precisamente, hace sólo unos días el sindicato de enseñanza ANPE trasladaba esta petición al propio consejero, basándose en los resultados de una encuesta elaborada por sus responsables y en la que han participado más de 2.000 maestros y profesores de centros educativos de la Comunidad.

En ella, ANPE exponía la carga burocrática a la que están expuestos los docentes de la Región de Murcia y exigía a la Consejería de Educación un plan integral de simplificación administrativa y reducción de la carga burocrática, que permita a los docentes centrarse en su verdadera labor: la enseñanza.

Desde el departamento que dirige Víctor Marín recuerdan que la Comisión de Directores de Primaria está formada por directores de escuelas infantiles, colegios de Educación Infantil y Primaria, centros rurales agrupados, centros de educación especial y centros de educación especial y básica, mientras que la Comisión de Directores de Secundaria la componen directores de institutos de Educación Secundaria, centros de enseñanza de régimen especial, centros de educación de personas adultas y centros integrados de formación profesional.