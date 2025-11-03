Diez años de aprendizaje y esperanza en la Escuela de Diabetes

La Escuela de Diabetes cumple diez años como un referente en formación, acompañamiento y empoderamiento de las personas con diabetes en la Región de Murcia. Creada con el objetivo de ofrecer un espacio formativo permanente, la escuela ha logrado que miles de pacientes y familias mejoren su calidad de vida a través del conocimiento, el apoyo mutuo y la educación sanitaria. El acto se desarrolló con la colaboración de la FFIS y el IMIB.

Su filosofía es sencilla pero transformadora: cuanto más sabe el paciente sobre su enfermedad, mejor puede gestionarla. Por ello, la Escuela se ha consolidado como un punto de encuentro donde los asistentes no solo aprenden a convivir con la diabetes, sino que también comparten experiencias, inquietudes y estrategias con otras personas que viven la misma realidad.

A lo largo del año, la Escuela desarrolla una amplia oferta de actividades y talleres gratuitos, dirigidos a todas las edades y tipos de diabetes. Existen grupos para niños, jóvenes, padres, madres y adultos mayores, cada uno con sesiones adaptadas a sus necesidades. Los cursos infantiles se celebran los lunes por la tarde, los de jóvenes los miércoles, las madres se reúnen los jueves por la mañana y los pacientes con diabetes tipo 2 lo hacen los martes a las 10:30 h. Esta continuidad permite crear hábitos de formación y pertenencia que refuerzan el autocuidado.

La inscripción es totalmente gratuita, abierta no solo a los pacientes, sino también a familiares y amigos interesados en aprender sobre la enfermedad y apoyar a sus seres queridos.

En estos diez años, la Escuela ha contado con la participación de numerosos profesionales de alto nivel, tanto locales como nacionales, que comparten su experiencia en endocrinología, nutrición, enfermería, psicología o actividad física. Entre ellos, destacan ponentes de referencia como Serafín Murillo, del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, o especialistas procedentes de Madrid y otros centros hospitalarios.

El éxito del programa radica en su carácter práctico y cercano: los asistentes aprenden sobre nutrición, medicación, ejercicio o control glucémico de la mano de expertos, pero también encuentran un espacio de motivación y comprensión.

Diez años después, la Escuela de Diabetes se consolida como un modelo de educación en salud que transforma vidas y demuestra que la formación y la empatía son herramientas tan poderosas como cualquier tratamiento.