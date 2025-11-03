Conoce qué municipios de la Región de Murcia cuentan con la bandera verde de la sostenibilidad

Ecovidrio, el único SCRAP especializado en vidrio que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, ha premiado a Mazarrón como el municipio costero más sostenible de la Región de Murcia. Así, se ha hecho con la preciada Bandera Verde de la VI edición del #MovimientoBanderasVerdes, como reconocimiento a su responsabilidad y compromiso con la economía circular y el reciclaje de vidrio.

Mazarrón se ha convertido así en uno de los diez municipios ganadores de esta campaña estival de Ecovidrio, que busca poner en valor y reconocer el esfuerzo de los ayuntamientos y de los hosteleros locales en la protección del medio ambiente y en el avance hacia un desarrollo sostenible.

La entrega de la Banderas Verdes tuvo lugar el pasado viernes en la sede de la Consejería de Medio Ambiente, donde Roberto Fuentes, subdirector de gerencias de la zona este de Ecovidrio, y María Cruz Ferreira Costa, secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática de la Región de Murcia, hicieron entrega a Gaspar Miras, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mazarrón, de la Bandera Verde.

Mazarrón ha sido uno de los diez municipios ganadores en toda España de esta campaña estival de Ecovidrio / Juan Carlos Caval

En la VI edición del #MovimientoBanderasVerdes de Ecovidrio, coordinada a nivel nacional por Grupo Silvoturismo, han participado un total de 6 municipios y más de 700 hosteleros de Región de Murcia, quienes han mostrado su compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente, que se ha visto reflejado en una recogida de un total de más de 2.100 toneladas de envases de vidrio.

Mazarrón, que se ha hecho con la preciada Bandera Verde, se une ahora a Cartagena y San Javier, que ya fueron reconocidos en ediciones anteriores y que este verano han conseguido revalidar el galardón.

La localidad ha destacado por su firme compromiso con la recogida selectiva de envases de vidrio, la amplia implicación de los establecimientos hosteleros y su gran labor en la difusión y promoción de la campaña. Durante este verano, Mazarrón ha logrado recoger más de 260 toneladas de vidrio, alcanzando también un 100 % de participación del sector Horeca.

Mª Cruz Ferreira, secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática de la Región de Murcia, recibió también de manos de Ecovidrio un reconocimiento por su implicación en la campaña / Juan Carlos Caval

En Región de Murcia, Ecovidrio también ha otorgado un reconocimiento especial al establecimiento CP8 Restaurante de Cabo de Palos por su destacada responsabilidad ambiental y su contribución a la sostenibilidad. Este local, así como los otros reconocidos en esta iniciativa, han participado en una master class exclusiva dirigida por el chef Ricard Camarena, distinguido con dos Estrellas Michelin y una Estrella Verde Michelin por su compromiso con la hostelería sostenible.

Roberto Fuentes, subdirector de Gerencias Zona Este de Ecovidrio, ha explicado que: “Un año más, el #MovimientoBanderasVerdes sigue siendo un ejemplo visible de lo valiosa que es la colaboración entre la administración pública, los ayuntamientos y el sector hostelero. En esta sexta edición los logros alcanzados han sido notables, por lo que quiero expresar mi agradecimiento y felicitar a todos los municipios y profesionales de la hostelería que han contribuido a este proyecto común. Para concluir, deseo trasladar mi especial enhorabuena a Mazarrón por su merecida Bandera Verde, reconocimiento que las sitúa entre los municipios murcianos más comprometidos con la sostenibilidad durante la temporada estival.”

El municipio de San Javier ha revalidado un año más el preciado galardón bandera verde / Juan Carlos Caval

Un verano más sostenible

El Movimiento Banderas Verdes es una campaña con la que, todos los veranos, Ecovidrio se alía con municipios y hosteleros para dar respuesta a los elevados índices de consumo de envases de vidrio que se registran en las zonas costeras de nuestro país durante la época estival. Durante los meses de verano se consumen un tercio de los envases de vidrio que se ponen en circulación y cerca del 50% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso que se ponen en el mercado son generados por el sector hostelero.

Gracias a la responsabilidad de municipios y hosteleros, en la presente edición del Movimiento Banderas Verdes se han recogido en Murcia más de 2.100 toneladas de envases de vidrio. El reciclado de estos envases ha conseguido:

Evitar la emisión de más de 1.200 toneladas de CO 2 a la atmósfera, el equivalente a retirar de la circulación unos 570 coches durante un año.

el equivalente a retirar de la circulación unos 570 coches durante un año. Evitar la extracción de más de 2.500 toneladas de materias primas, equivalente a más de dos veces el peso del Cristo Redentor de Brasil.

Ahorrar 1.499 MWh de energía.

Cartagena, ganador de una limpieza de playas

Como novedad en esta edición del Movimiento Banderas Verdes, Ecovidrio premia a los municipios más comprometidos con la sostenibilidad y el reciclaje de vidrio de cada comunidad autónoma con una jornada de limpieza de una de sus playas. Esta acción, organizada junto a la entidad ambiental Paisaje Limpio, busca reforzar el vínculo entre el reciclaje y la conservación directa del entorno costero.

En el caso de Región de Murcia, el municipio de Cartagena ha obtenido la mayor puntuación, convirtiéndose así en el ganador de esta iniciativa y beneficiario de la limpieza, en reconocimiento a su destacada implicación en la gestión sostenible y en la promoción de hábitos responsables entre su población y su sector hostelero.

Cartagena, además de revalidar la bandera verde, ha sido premiado con una jornada de limpieza en una de sus playas por ser el municipio más comprometido con la sostenibilidad y el reciclaje de vidrio en su comunidad autónoma, / Juan Carlos Caval

#MovimientoBanderasVerdes, un proyecto clave en el cuidado de nuestras costas

Esta sexta edición del #MovimientoBanderasVerdes refuerza el papel de esta campaña como una de las iniciativas más emblemáticas de Ecovidrio, símbolo de la estrecha colaboración con el sector hostelero. Esta iniciativa, de ámbito nacional, ha contado con la implicación de 165 municipios y más de 14.000 establecimientos hosteleros de Andalucía, Cantabria, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears y la Región de Murcia. Gracias a su compromiso, durante los meses de junio, julio y agosto se lograron recoger más de 66.800 toneladas de envases de vidrio, una cifra que refleja el esfuerzo colectivo por cuidar nuestro entorno.

Entre los municipios participantes, 10 han logrado alzarse con la codiciada Bandera Verde de Ecovidrio, mientras que otros 22 municipios han conseguido revalidar el reconocimiento obtenido en el verano de 2024, consolidando así su liderazgo en sostenibilidad costera:

Andalucía:

Nuevas Banderas Verdes: Mijas (Málaga) y La Línea de la Concepción (Cádiz).

Revalidan Banderas Verdes: Algeciras (Algeciras), Barbate (Cádiz), Rota (Cádiz), Fuengirola (Málaga) y Lepe (Huelva).

Cantabria:

Nueva Bandera Verde: Suances

Catalunya:

Nuevas Banderas Verdes: Calella (Barcelona) y Canet de Mar (Barcelona).

Revalidan Banderas Verdes: Torroella de Montgrí (Girona), Castelldefels (Barcelona), Santa Susanna (Barcelona) y Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant (Tarragona).

Comunitat Valenciana:

Nuevas Banderas Verdes: Calp (Alicante) y Peñíscola (Castellón).

Revalidan Banderas Verdes: Benidorm (Alicante), Finestrat (Alicante), Orihuela (Alicante), Valencia (Valencia), l´Alfàs del Pi (Alicante) y Alicante (Alicante).

Illes Balears:

Nuevas Banderas Verdes: Capdepera (Mallorca) y Formentera (Formentera).

Revalidan Banderas Verde: Sant Antoni de Portmany (Eivissa), Consell de Menorca (Menorca), Alcùdia (Mallorca), Calvià (Mallorca), Palma de Mallorca (Mallorca) y Menorca.

Región de Murcia: