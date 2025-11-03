La Comunidad no se rinde y buscará nuevas vías para sacar adelante la Ley de Vivienda de Miras

La Comunidad no se rinde ante el rechazo a la Ley de Vivienda de López Miras. El Gobierno regional "no se va a quedar de brazos cruzados" y buscará otras alternativas para sacar adelante -aunque sea de forma parcial- el nuevo modelo de Vivienda Asequible que había proyectado el Ejecutivo murciano del PP de López Miras y que tumbó la Asamblea regional el pasado viernes con los votos en contra de PSOE, Podemos-IU y, de forma más sorpresiva, Vox.

Para ello, el Gobierno regional "estudiará fórmulas" para que algunas de las medidas que contemplaban el ambicioso proyecto puedan aplicarse "de forma inmediata o al menos a medio plazo" para conseguir uno de los grandes logros pendientes que tiene tanto la Región como todo el país: que los jóvenes puedan tener la oportunidad de encontrar una vivienda asequible.

Así lo aseguró este lunes el propio consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, durante una visita a Jumilla para ver uno de los seis edificios que se están rehabilitando en el municipio para mejorar su eficiencia energética.

El proyecto ha quedado por ahora "paralizado y en el limbo" tras su rechazo en la Asamblea

El proyecto del Ejecutivo murciano, una de las medidas estrella anunciada hace meses por el propio López Miras, queda por ahora, tal y como confirmaba el consejero, "paralizado y en el limbo", tal y como reconocía el propio García Montoro. La 'bomba' saltaba el pasado jueves cuando desde Vox anunciaban, un día antes de la votación en el Parlamento autonómico, que iban a votar en contra de la medida porque "la única vivienda que hacen PP y PSOE es para inmigrantes ilegales y no para los jóvenes”. Sí que era más previsible para el Partido Popular que tanto PSOE como Podemos-IU (Grupo Mixto) se opusieran en la votación.

García Montoro volvía a cargar así este lunes frente al "colapso" al que ha sometido la pinza PSOE-Vox a la Región: "Hoy podríamos hablar en Jumilla de un proyecto que iba a suponer la promoción de aproximadamente unas 80 viviendas para jóvenes y familias de rentas medias", lamentaba García Montoro.

Tanto los promotores inmobiliarios (Apirm) como los constructores (Frecom) de la Región mostraron su pesar el viernes ante la negativa a un proyecto que era más que necesario para la Comunidad.

Celeridad para promover la construcción

Lo cierto es que, según las estimaciones hechas públicas este pasado verano por el Banco de España, la Región de Murcia tiene un déficit acumulado de viviendas de unos 35.000 inmuebles.

López Miras aseguró que el objetivo de este decreto ley, “pensado sobre todo para los jóvenes”, pretendía “promover la construcción de 25.000 viviendas asequibles en los próximos cinco años en la Región de Murcia”, una meta “realista” que “será posible con la implicación de todos los agentes” del sector, dijo a finales de septiembre.

Desde la Consejería de Fomento e Infraestructuras recordaban que el nuevo modelo de Vivienda Asequible para la Región contaba con la modernización de la propia vivienda asequible, los modelos de compartir vivienda de ‘cohousing’ y ‘coliving’, y la reducción de trámites burocráticos, junto a las primas de edificabilidad de hasta el 50% en aquellos solares afectados por restos arqueológicos o elementos protegidos, entre otras nuevas medidas.