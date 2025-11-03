La batalla por recuperar Atocha: el PP vuelve a presionar para recortar 15 minutos el AVE de Murcia a Madrid

El Partido Popular de la Región de Murcia volvió este lunes a dar la batalla por recuperar la conexión ferroviaria desde Murcia hasta Madrid a través de la estación madrileña de Atocha para poder así recortar en 15 minutos el tiempo de viaje en Alta Velocidad.

Los populares pretenden blindar que el servicio de Alta Velocidad desde Murcia hasta la capital del país vuelva a tener salidas y llegadas desde la céntrica estación de Atocha y no desde Chamartín, lo que alarga el viaje en un cuarto de hora más. Así lo aseguró el senador popular murciano Francisco Bernabé durante la presentación de una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que fue aprobada en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.

Bernabé recordó durante su exposición que, tradicionalmente y "durante más de un siglo y medio", los trenes que procedían de la línea de Levante (dando servicio además de a Murcia a Alicante, Valencia, Castellón, Cuenca y Albacete) llegaban y salían de Madrid por Atocha, pero desde hace dos años el Gobierno decidía reorganizar el servicio ferroviario y cambiar los trayectos desde estos puntos para que empezasen y terminasen en Chamartín, alejándolos un poco más del centro de Madrid.

Bernabé reiteró que estos hechos no solo suponían un cuarto de hora más de viaje, "sino además el tiempo extra de ir después desde allí al centro de la ciudad”. El senador popular también aseguró que en la enmienda que presentaba había "poco de ideología" y mucho de "sentido común".

"Recobrar la puntualidad"

Consideró que es de recibo “conseguir que se garantice legalmente unos derechos que los ciudadanos teníamos hasta hace poco y de los que en estos últimos tiempos hemos sido despojados de forma injusta y arbitraria por parte del gobierno de Pedro Sánchez”.

En su intervención también remarcó la necesidad de "recobrar la puntualidad" de los trenes y dejar atrás “los vergonzosos y tercermundistas episodios de caos ferroviario que nos han avergonzado como país ante el mundo entero”.

Compensaciones por retrasos

En otra enmienda, Bernabé pidió también devolver el 50% del billete si el tren se retrasaba 15 minutos y el 100% si lo hacía 30 minutos. “Y no a partir de media hora y hora y media, respectivamente, como nos impuso el caótico ministro Puente hace un año”, remarcó.