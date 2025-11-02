Teresa Fuentes: "Cuando salgan los empresarios a defender a sus trabajadores migrantes, lo mismo ya es tarde"

Hasta dos recursos de inconstitucionalidad se han registrado esta semana contra la reforma de la Ley de Participación Institucional aprobada en la Asamblea Regional. Por un lado, el del Consejo de Ministros, por invasión competencial, y por otro, el recurso parlamentario, impulsado por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y presentado por el PSOE y Sumar. «Aquí hay una cuestión de justicia social: han atacado al colectivo LGTBI; persiguen a los migrantes y ahora están tocando a los sindicatos. Hay que ser valiente», afirma la secretaria general de CC OO de la Región de Murcia, Teresa Fuentes, una mujer que llegó a la dirección a finales de mayo y que ha llenado de vida el sindicato.

Con esta reforma no se eliminan las subvenciones a sindicatos, sino que estas se alcanzan por concurrencia competitiva. ¿Por qué es injusto?

Es incoherente. Los que estamos sentados en las mesas, 96 en la actualidad, somos Comisiones Obreras y UGT porque así lo recoge la Constitución Española. CC OO representa a casi un 35% de los trabajadores; UGT, a un 27%. En las mesas hablamos de inmigración, de formación, de transporte, de infraestructuras, etc. Velamos por los intereses no de nuestros afiliados, sino de las 800.000 personas activas de la Región. Con esta medida intentan debilitarnos porque somos voces críticas, pero no van a acabar con nosotros: no dependemos de nuestras subvenciones.

¿Sabe cuánto dinero supone?

La subvención directa que recibimos supone el 0,0013% de los Presupuestos, un gasto ridículo. En CC OO recibíamos 325.000 euros, ahora mucho menos porque ya nos han recortado las transferencias corrientes dos veces. La extrema derecha y el PP están señalando al sindicalismo de clase porque tenemos fuerza para organizar a los trabajadores.

A la patronal Croem también le afectan estos recortes.

Sí, pero es un daño colateral porque forman parte del diálogo social.

¿Confía en que ganarán en los tribunales?

Por supuesto. Además, nosotros vamos a interponer también un recurso contencioso-administrativo por las partidas presupuestarias que nos han modificado.

¿En qué piensa cuando ve que parte de la clase trabajadora por la que se mueven apoya a partidos que les atacan?

Que no conocen la labor de los sindicatos. Todos los derechos laborales que se han conseguido desde la Transición hasta ahora han sido gracias a la movilización y a la huelga.

También hay jóvenes parecen más interesados en la extrema derecha que en ustedes

Creo que están en un momento muy complicado. Ven que tener un salario que les permita vivir es difícil, que el acceso a la vivienda está imposible y que los políticos aportan pocas soluciones. Tenemos parte de responsabilidad, pero no solo nosotros. A esos jóvenes no se les ha enseñado qué significó tener una dictadura en este país y ahora algunos de ellos opinan que con Franco se vivía mejor.

¿Qué puede hacer al respecto Comisiones Obreras?

En parte, por eso hemos abierto el área de cultura, para atraer a la gente joven y sacar el sindicato a la calle. Esta semana inauguramos un ciclo de cine y trabajo en la Filmoteca Regional donde se proyectó el documental Diez para la libertad.

Fue la primera en alzar la voz contra la segregación racial de los niños y adolescentes tutelados que vivían en Santa Cruz.

Me pregunto qué tipo de gobernantes tenemos cuando tratan así a menores no acompañados. Nos lleva a épocas muy oscuras del pasado. Hemos solicitado una reunión a la fiscal de menores para pedirle que garantice la protección de los menores no acompañados. Estamos esperando que nos dé cita.

Hay una concentración en Beniaján la semana que viene contra la apertura de un hogar de protección. La apoya el pedáneo.

Esto hace unos años no hubiera pasado porque acoger a menores no es un problema. La extrema derecha ha tenido éxito vinculando con bulos la inmigración con la delincuencia. Quiero pensar que los vecinos se concentren allí no son malas personas, pero manifestarse contra unos niños que están solos y ni siquiera conocen tu idioma deja mucho que desear.

Parte de la sociedad murciana rechaza una migración que necesita.

No me gusta hablar en términos puramente utilitaristas, pero las personas migrantes son necesarias para sostener el tejido productivo en la Región, que está basado en dos sectores principalmente: el sector agroalimentario, donde el 52% de los trabajadores son extranjeros; y el sector servicios, donde la hostelería necesita trabajadores, muchos de los cuales son migrantes.

¿Y por qué los empresarios de estos sectores no defienden a sus trabajadores?

Eso mismo le pregunté a Miguel López Abad, al presidente de la Croem. Le dije que para cuando vayan a salir a defender a sus trabajadores migrantes, lo mismo ya es tarde. Son los extranjeros quienes están sosteniendo sectores fundamentales. El PIB creció aquí un 4,5% en 2024, un punto más que la media de España. No puedo entender cómo no han salido en su defensa. Ni siquiera cuando ocurrieron las persecuciones de migrantes en Torre Pacheco. En Comisiones estuvimos en contacto con mucha gente que estaba metida en sus casas, con miedo a salir al tajo por si sufrían algún tipo de agresión.

¿No se lo imagina?

La mayoría viven con el salario mínimo interprofesional. Por no hablar de los que están en negro.

Entonces es que hay pocos inspectores de Trabajo.

A nivel nacional, la economía sumergida está en el 15,8% del PIB y en Murcia, en el 17,4%, según un estudio del CES junto a la UMU. Eso significa que hacen falta más inspectores, pero también refleja la necesidad de que la gente confíe en los sindicatos y se acerque para que podamos poner una denuncia. Es totalmente anónima.

¿Ayudan en CC OO a conseguir papeles a extranjeros?

Sí, y este va a ser uno de los servicios esenciales que vamos a ofrecer desde la sede de Torre Pacheco, que va a pasar a abrirse de forma permanente. Somos un sindicato sociopolítico y entendemos que tenemos que colaborar para que no vuelva a suceder lo de este verano en Torre Pacheco.

¿Cuáles son los puntos negros en el mapa laboral de la Región?

Están en el campo, en la hostelería; son las empleadas de hogar, las ‘kellys’, los ‘riders’, los transportistas. La tasa de paro en España está en el 10,45%; en Murcia, en el 12,91%. El 6,4% de los hogares tiene a todos sus miembros en paro. Pero a mí, sobre todo, me preocupa que una de cada tres personas esté en riesgo de pobreza y de exclusión social. Y lo que es más vergonzoso: estamos 11 puntos por encima de la media nacional en pobreza infantil, en el 40,7%. Estos datos indican que hay que tomarse más en serio la calidad del empleo y, muy importante, el incremento salarial.

Fue en las listas de Sumar. ¿Guarda buen recuerdo?

Me sentí muy halagada, pero yo ahora estoy plenamente centrada en mejorar la vida de las personas trabajadoras y de la sociedad en general de la Región de Murcia.

La sanidad privada, al borde de la movilización

El convenio que regula las condiciones de trabajo de la sanidad privada lleva ya 16 años vencido y, si no se llega a un acuerdo «de forma rápida» y antes de que finalice el año, el sindicato CC OO llamará a secundar «movilizaciones».

«Estamos hablando de las clínicas y hospitales privados donde la gente está muy formada y donde, en muchas ocasiones, se está pagando el salario mínimo interprofesional y se han quitado derechos, como puede ser antigüedad y otras mejoras», explica la secretaria general de Comisiones, Teresa Fuentes, que ya está hablando con las patronales del sector e, incluso, está intercediendo «de forma personal».

Por otra parte, CC OO también busca la manera de impulsar de nuevo las negociaciones del sector del transporte por carretera con la Froet, cuyo convenio caducó hace ya doce años. «Hay un problema con el kilometraje porque aquí se paga según los kilómetros que hacen los conductores y conductoras y, sin embargo, en la mayoría de provincias se está pagando por tabla salarial», explica.

Estas negociaciones ya han comenzado y Fuentes asegura que, o se desbloquea el convenio, o irán también a las calles.