Queridas, ahorros y mariposas en aceite

Lío absoluto. Vaya tela lo de la sesión del Senado con Pedro Sánchez. Ni a los medios más afines al PP les ha gustado mucho cómo fue la cosa. Una barahúnda de preguntas hechas por alguien al que, como dijo él mismo, no le importaban mucho las respuestas puesto que en ningún momento hubo en el interrogatorio el más mínimo interés en llegar a conocer la verdad del caso Koldo, para lo que lo habían citado. El plan era atacar hasta el fondo a Sánchez, y, la verdad, no sé yo si eligieron bien al preguntante.

Gafas. Al final, los periodistas han hablado más de las gafas del presidente que del tema en cuestión. Por ciento, son de la marca Dior, pero compradas en una tienda que vende sobrantes de tienda. Quiero decir que son restos que van quedando de modelos de gafas que se pasan de moda y que son sustituidos por otros más modernos en las ópticas. Total, entre doscientos y trescientos euros que le costaron, y eso, como muchos saben, en cuanto te descuidas con unas gafas graduadas en la óptica de la esquina, lo tienes que pagar seas presidente del Gobierno o empleado de una funeraria.

Cariñosa. Una señora, muy bien arreglada y pintada, de unos sesenta años, a su perrito, en la calle: «Estás cagando mucho mejor, Piti», mientras le recoge la caca.

Memoria. En un libro que estoy leyendo uno de los personajes le dice a otro: «No te olvides de que los ignorantes siempre afirman con fuerza, mientras que los sabios dudan y reflexionan». Y entonces me parece recordar que eso lo dijo Aristóteles, le pregunto al ChatGPT si es verdad y me dice que sí. Aunque irregularmente, todavía funciona la memoria.

Días de luto. Una mujer mayor a otras dos, en una tienda de barrio, donde una acaba de comprar caramelos. «A mí lo del ‘Jalovin’ ese, me repatea. Y si llama alguien a la puerta no pienso abrir». Otra dice: «Mi madre, en estos días, ponía unas ‘mariposas’ encendidas en el aceite, por lo de las Ánimas del Purgatorio».

Amantes. Ayer escribía yo aquí un artículo en el que aparecían las ‘queridas’ en la época del franquismo, tema que controlo. Y es que en el primer piso de la casa donde yo nací vivía una querida. Se llamaba Lola y era muy buena persona. Tenía un querido, un hombre casado que se llamaba don José, que venía a verla de vez en cuando. Mi madre solía decirnos a mis hermanos y a mí: «Ahora no bajéis a ver a Lola que ha venido don José». La tragedia llegó cuando un día nos enteramos que el tal don José se había muerto de repente, y Lola se quedó sin ningún ingreso económico. Al final, cuando ya la iban a echar de su casa porque no pagaba el alquiler, se quedó de criada de los nuevos inquilinos, a cambio de comida y cama. Y allí estuvo un montón de años, la pobre mujer.

Pena. Daría rabia que Alcaraz perdiera el número 1. ¿Qué le pasaría en ese primer partido para dejarse ganar así, casi de calle?

Poca solución. La verdad es que construir casas ‘protegidas’ de 90 metros para venderlas a 180.000 euros parece de poca ayuda para que los jóvenes actuales accedan a una vivienda. Hagamos las cuentas: cantidad mínima ahorrada para poder obtener una hipoteca para esa casa, el 20%, es decir, 36.000 euros. Gastos necesarios, notaría, registro, impuestos, etcétera, alrededor del 10%, es decir, 18.000. Total, que deben disponer de unos ahorros de 54.000 euros. Complicado para unos jóvenes de hoy, ¿verdad?

Serie. He visto el documental La última llamada, dedicado a los presidentes del Gobierno, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Está bien hecho y merece la pena escuchar lo que tienen que decir de su estancia en la Moncloa y de lo que vivieron en sus mandatos. En mi opinión, quedan bien Zapatero y Rajoy, regular Felipe y mal Aznar. Pero, claro, cada uno pensará algo distinto al escucharlos. Como debe ser.

Problemas nasales

A Isabel Preysler la han operado nueve veces de la nariz. Parece que los cirujanos no daban con la tecla de cómo la quería. He visto fotos en una revista y la verdad es que le han hecho verdaderos desastres. Una de las veces la dejaron chata de más y otra se la sacaron demasiado hacia afuera. Encima, cuando la cosa iba mejor, una hija suya le dio un cabezazo en la nariz y se le fue abajo todo el entramado interior. Tuvieron que quitarle un trozo de costilla para usarlo en la reconstrucción