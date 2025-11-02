Éxito del primer desplazamiento de útero a una paciente oncológica de la Arrixaca

Proteger el útero de una paciente oncológica que tenía que someterse a tratamientos de quimioterapia y radioterapia por un tumor en la vagina. Ese era el objetivo que se marcó a principios de año el equipo del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Nueve meses después, lo han conseguido.

El éxito de este procedimiento supone un impulso para los profesionales que están detrás de la atención a estas mujeres, ya que han marcado un hito en la sanidad murciana con la realización de la primera transposición de útero que se hace en la Región de Murcia y la tercera de España, tras las dos desarrolladas previamente en el Hospital del Mar de Barcelona.

La paciente es una chica de 36 años que fue diagnosticada de un cáncer de vagina y que llevaba tiempo intentando quedar embarazada, por lo que lo primero que planteó fue qué se podía hacer para no perder la fertilidad con el tratamiento oncológico. «Es un caso extraño, ya que estos tumores no suelen aparecer en personas tan jóvenes» en edad fértil, afirma el jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología, Aníbal Nieto.

Por ello, el doctor Rafael Guijarro, adjunto de la Unidad de Ginecología Oncológica, valoró las opciones de tratamiento que existían y los avances que se habían logrado en este campo y fue quien planteó la realización de la transposición uterina a esta paciente.

En aquel momento solo había 30 casos conocidos en el mundo, dos de ellos en España. Ante lo que los especialistas de la Arrixaca convocaron una reunión científica para valorar las opciones y tomar una decisión. «Vimos que teníamos la capacidad para hacerlo, los medios técnicos y los profesionales», dice el Aníbal Nieto, por lo que programaron la primera intervención para el 10 de enero.

En este procedimiento han participado profesionales de distintos servicios del hospital de El Palmar, como la parte quirúrgica de Ginecología Oncológica, con Rafael Guijarro, Laura Cánovas, Francisco Barceló y José Ramón Rodríguez; en Radioterapia, Enrique Cárdenas; en Oncología Médica, la doctora Ana Puertes; y Anestesia.

Sin embargo, este caso tiene la peculiaridad que no se dio en los anteriores realizados en Barcelona de que también ha intervenido la Unidad de Reproducción del hospital, ya que previamente a la intervención y al tratamiento oncológico, se decidió extraer a la paciente 27 ovocitos y congelarlos para tener un plan alternativo de no lograr los resultados esperados.

Tras la extracción de los óvulos, el 10 de enero se llevó a cabo la primera intervención por laparoscopia con el robot Da Vinci para desplazar el útero de la paciente desde la zona de la pelvis hasta el abdomen, debajo del diafragma.

La doctora Cánovas explica que las dos formas por las que la sangre llega al útero es a través de las vías uterinas o por la aorta al ovario. Por lo que para poder elevar el útero fue necesario cortar el flujo uterino y mantener el riego a través de los vasos ováricos, lo que permitió mantener en buen estado el órgano.

Una vez que el útero se encontraba en un lugar ‘seguro’, la paciente se sometió el tratamiento oncológico para el tumor en estadio 3 que le habían detectado, con quimioterapia y radioterapia. «Estos tratamientos son muy agresivos y en más del 95% de los casos causan infertilidad» si se radia esta zona, apunta el jefe de servicio de Obstetricia y Ginecología, de ahí que plantearan la transposición como la única opción para preservar sus órganos reproductivos y su fertilidad.

La joven respondió bien al tratamiento y tras los controles posteriores y al confirmarse que el tumor se encontraba en remisión, se programó la segunda operación para devolver el útero a su lugar original, intervención que se realizó a final del mes de mayo.

Aníbal Nieto insiste en que todo el proceso se ha seguido con mucha cautela y atendiendo en todo momento a las necesidades de la paciente, pero tampoco deja de lado la hazaña que ha sido el mantener durante cinco meses el útero ‘colgado’ manteniendo sus funciones y sin que sufra ningún deterioro.

Ahora, pasado un tiempo prudencial, pueden decir que «la cirugía ha sido un éxito», ya que la paciente mantiene su función ovárica tras el tratamiento oncológico, lo que le permitirá volver a intentar quedar embarazada en cuando se recuperen los tejidos de la última intervención, que deben cicatrizar.

El jefe de Obstetricia y Ginecología de la Arrixaca reconoce que «la chica ha sido muy valiente, ya que la decisión ha sido suya, nosotros solo ponemos los medios».

Por su parte, el doctor José Ramón Rodríguez insiste en que «no hay que olvidar que nos encontramos ante una paciente oncológica y que, siempre, el principal objetivo ha sido tratar el cáncer, mientras que la preservación de la fertilidad lo vemos como la guinda a todo el proceso». Mientras que Laura Cánovas reconoce el mérito de todo el equipo: «tenemos los medios y a los profesionales. Todo lo que se puede hacer en cualquier parte del mundo se puede hacer también en la Arrixaca», poniendo en valor el nivel del hospital de referencia de la Región de Murcia.