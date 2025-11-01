Visitar a los difuntos, una tradición que sigue viva en los murcianos

Cada primero de noviembre, como manda la tradición, miles de murcianos acuden a los cementerios a visitar a sus seres queridos continuando así un legado o una costumbre familiar. Aunque hay muchos que han dejado de hacerlo. Un testigo que asegura que este rito es cada vez menos popular es José, uno de los dependientes del puesto de venta de Flores Juan Simón, a la entrada del camposanto de Nuestro Padre Jesús en Espinardo. "Hoy por ejemplo el día ha sido más flojo, pero no en ventas, sino en visitantes", comenta. Según él "es algo progresivo" cada año acude más gente mayor y menos jóvenes "porque se van de fiesta la noche de antes".

Uno de los que nunca falla es la familia de Antonio de Espinardo y María José de Puente Tocinos, que apostados en un banco cercano a la capilla del cementerio, señala que ellos vienen todos los años a ver a toda su familia que allí descansa.

Junto a ellos se encontraba saliendo por una de las calles centrales del recinto, el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, que opina que es "un día precioso para recordar a nuestros familiares" que habitan en nuestro interior.

Para él representa "una oportunidad para los creyentes en la fe cristiana o no para visitar a sus seres queridos", y es que este cementerio además de descansar los cristianos, también reposan los difuntos musulmanes. Añade que el hecho de que haya caído en sábado comenta que ha permitido que acudan más personas.

Ya en el interior se encontraban familias como la de Juana Correas, que vestida de luto cortaba las espinas a las rosas que había comprado, mientras le caían las gotas de sudor por el rostro. Pero no importaba porque era para decorar la tumba de "la luz de su vida", su madre.

Juana comenta que acude a visitarla una vez a la semana y que los "días de cementerio" como hoy, el camposanto se llena "que parece la romería" y aunque hay muchas personas que están por un tiempo, ella permanece "hasta las seis de la tarde que cierra".

Otras que aguantan hasta el final siguiendo "su protocolo" son las nietas de Ñoño. Ellas y sus familiares llevan allí desde las nueve de la mañana, dice Juan José Amador, otro familiar que añade que el siguiente paso en su protocolo es irse a comer todos juntos y regresar al lugar de descanso de sus difuntos "hasta que oscurece".

"Nuestro pilar es Dios y la Virgen de Fátima"

No solo hay personas que visitan a sus difuntos en el cementerio de Nuestro Padre Jesús, también hay quien vende velas y lotería con el fin de financiar la casa de ayuda de la Asociación Shejiná.

Pablo Valenzuela, cargado con una caja de velas, junto a Tere López, una voluntaria que iba a por décimos, cuenta que él es interno en la residencia de la asociación en El Palmar. Explica que la asociación ayuda a personas de 18 a 30 años "que necesitan ayuda con problemas diversos" entre ellos las adicciones. En su caso le acogieron cuando se encontraba "en situación de calle y adicto a los porros".

No obstante con la ayuda de esta "familia" y del "pilar de la casa que es Dios y la Virgen de Fátima, nuestra madre" ha conseguido volver a ver la luz.