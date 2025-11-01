El PSOE le cierra la puerta al PP y tumba la Ley de Vivienda de Miras

El Partido Socialista de la Región de Murcia votó finalmente en contra de la aprobación del decreto de la Ley de Vivienda, una de las grandes medidas de la legislatura del Partido Popular, tras el anuncio de Vox el jueves de que no la iba a apoyar. Por su parte, la portavoz de Podemos en la Comunidad, María Marín, desde el grupo mixto, también se opuso a lo que consideran «una basura» de decreto.

Las condiciones que los socialistas pedían reformar para ofrecer su apoyo a la propuesta fueron anunciadas el miércoles. Estas eran que «el suelo público que se done siempre sea público» y no se pueda privatizar con el paso de los años, que un mínimo de un 30% de estas viviendas estén destinadas a alquileres asequibles y que se dupliquen los fondos del aval joven. Antes de arrancar la sesión, el PP no había ofrecido respuesta oficial a los socialistas, que por su parte, recibieron una propuesta de la diputada de Podemos, María Marín, para pactar «una alternativa».

«Vamos a elaborar entre todos y con los colectivos sociales, con la PAH, con el sindicato de inquilinos un decreto que sí aborde las necesidades de la gente, que promueva la vivienda de promoción pública, la vivienda de protección oficial, y vamos a traerlo a la Asamblea». Marín lanzó su propuesta al considerar que el PP no iba a cumplir ninguna de las condiciones propuestas por el PSOE, pero tampoco tuvieron éxito en su empeño.

El debate previo a la negativa final de la Cámara comenzó con el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, que presentó las características principales de la norma a los diputados, como la modernización de la vivienda asequible, los modelos de compartir vivienda de ‘cohousing’ y ‘coliving’, y la reducción de trámites burocráticos, junto a las primas de edificabilidad de hasta el 50% en aquellos solares afectados por restos arqueológicos o elementos protegidos. Además, alentó a los diputados a votar a favor para remediar el problema de la vivienda que «es la primera preocupación de los ciudadanos y el mayor factor de desigualdad». Asimismo, destacó que esta medida se equipara a otras tomadas por el Gobierno regional en materia de vivienda, como el aval joven en 2021 que «fue una norma pionera que posteriormente fue copiada por otras comunidades y el Gobierno central».

Antelo y la izquierda «han votado juntos en alrededor de sesenta mociones», indican los populares

Tras su exposición llegó el turno de la oposición encabezada por el PSOE con su diputado Miguel Ángel Ortega, que se refirió a López Miras como «un presidente aislado», ya que tanto él como su partido han demostrado que «son incapaces de pactar y sacar adelante medidas moderadas cuando los ultras los dejan tirados». Sobre la ‘pinza’ política con la que definía el PP esta nueva negativa conjunta del PSOE y Vox a una medida del Partido Popular, Ortega señaló que es «lo mismo que hace Feijóo cuando vota con Puigdemont en el Congreso» y que «solo estamos asistiendo a los problemas de cama entre PP y Vox».

No es la primera vez que Vox y el PSOE se alinean para tirar una propuesta del PP; esta situación no es extraña en la Asamblea Regional en la que han votado juntos «en alrededor de 60 mociones» indican desde el PP.

En referencia a la vivienda, Ortega destacó que Miras «no ha construido ninguna vivienda en la Región desde 2018, mientras que Pedro Sánchez ha levantado 911». Además, indicó que la norma «solo busca que unos pocos puedan hacer negocio con la vivienda», lo que desataba los comentarios del lado del PP a lo que la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, llamaba al orden y Ortega hacía referencia a la falta de educación de la bancada popular.

En su intervención, María José Ruiz, diputada de Vox, destacó que «el fracaso del bipartidismo está condenando a los jóvenes a vivir peor que sus padres». Asimismo, hizo referencia a los aspectos del ‘cohousing’ y el ‘coliving’ señalando que se trata de «un modelo comunista de agenda 2030» y que obliga a los murcianos «a no tener nada en propiedad y a tener que compartirlo todo». También hizo alusión a la ‘pinza’ de la que le acusaba el PP; para ello, Ruiz sacó una pinza de plástico, utilizada habitualmente para tender la ropa, y se la mostró al popular Joaquín Segado explicando que esa es la única pinza que conoce.

Podemos ofreció al PSRM antes del comienzo de la sesión pactar una alternativa, pero no hubo acuerdo

María Marín diputada del Grupo Mixto, por su parte, explicó que los populares han hecho un «proyecto de vivienda sin tener en cuenta a las clases trabajadoras» y que «con quien sí se han reunido es con sus amigos de la patronal del ladrillo, ya que solo son viviendas para gente pudiente». Además, señaló que se les «regalaría» suelo público «con ese inventario de suelo municipal» que realiza Fomento y que busca privatizar «todo el suelo público del que aún disponen los ayuntamientos».

Joaquín Segado, vicesecretario general del Partido Popular en la Región, lamentó la decisión de Vox señalando que «se les ha caído la careta, están más cerca de Pedro Sánchez que del PP». Igualmente, recordó que «esta ley era para la clase media, especialmente los jóvenes», por lo que votar en contra supone una «traición a los ciudadanos».

Vox | Antelo: «Queremos una España de propietarios»

Una vez acabada la votación, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, señaló los motivos por los que su formación había rechazado esta propuesta del Partido Popular. Antelo explicó que rechazan el modelo de compartir piso o vivienda, el ‘coliving’ asegurando que «queremos una España de propietarios». Asimismo, declaró que «hemos votado que no porque la única vivienda que hacen los socialistas y el Partido Popular es para comprar viviendas para ilegales». En esta línea, comento que «el PP hace hoteles para inmigrantes ilegales, mientras que nosotros queremos liberalizar todo el suelo menos el protegido». También dijo que una de las soluciones que su partido realizaría es «aumentar las primas de edificabilidad de forma seria y contundente para disponer de costes de construcción y precios más asequibles. Lo que tiene que hacer este gobierno es ponerse a trabajar».

Asimismo, criticó que «vienen aquí a hablar de vivienda, pero no bajan ni un impuesto, ni uno, cuando lo que hay que hacer es bajar todos los impuestos al máximo que permite la ley. Eso es ayudar a los jóvenes».

«Los jóvenes están cansados de que los de siempre les estafen y lo hagan de manera masiva. Por eso hoy votan a Vox de forma mayoritaria y lo seguirán haciendo, porque saben que cuando nosotros estemos al frente del Gobierno, la vivienda dejará de ser un problema creado por el PSOE y el PP», afirmó. Antelo acusó al PP de «dedicarse a estafar y ser profesionales en ello».

Podemos | Marín carga contra la norma al considerarla «un timo»

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín cargó duramente contra la Ley de Vivienda impulsada por el PP. Marín indicaba que el Partido Popular quiere convencer a la ciudadanía «de que son viviendas asequibles pisos a 1.840€ el metro cuadrado construido cuando la media regional está a 1.555€ el metro útil. Pisos de 72 metros útiles a 170.000€ -continuaba-, cuando en gran parte de la Región se pueden encontrar viviendas más baratas y más espaciosas en el mercado libre». Para Marín se trata de «un timo solo a la altura del timo de la estampita, el trile o la estafa nigeriana».

Marín explicó la razón de la negativa de su grupo. «Hemos votado que no porque frente a la lógica perversa del mercado que es el modelo que sigue el Partido Popular, frente a la dictadura del dinero y los fondos buitres decimos no y que otros modelos son posibles para que la gente vulnerable tenga derecho a techo y decimos que si «los ayuntamientos tienen suelo público y constructoras municipales como Urbamusa, solo hace falta voluntad política que a la vista está que después de 30 años el PP, no tiene».

Además, señaló que los constructores recibían un «regalo» del Ejecutivo murciano con esta ley: hasta un 50% más de edificabilidad por hacer viviendas «que en muchos casos serán más caras que la vivienda en el mercado». Por último, remarcó que «se puede hacer viviendas por 300€ al mes para la clase trabajadora y la juventud, pero falta voluntad política. Por parte del Gobierno regional del señor López Miras, pero también del gobierno de España».

PSOE | Ortega achaca la derrota popular a que no han sabido dialogar

El diputado socialista Miguel Ángel Ortega analizó las causas por las que la propuesta popular en materia de vivienda no había conseguido los apoyos necesarios para salir adelante. «Los tiempos de la dictadura pasaron y las mayorías absolutas también. Así que si se quiere aprobar algo en esta cámara tiene que haber diálogo, que no han tenido».

Además, Ortega remarcó que, según el portal digital Idealista, una casa de 90 metros cuadrados cuesta 139.000 euros y, según otra web para encontrar residencia, Fotocasa, cuesta 153.000 euros en la Región de Murcia. «En este decreto se oferta la vivienda supuestamente asequible a 1.840 euros, o lo que es lo mismo, a 170.000 euros el precio de la casa de 90 metros cuadrados. ¿A quién quieren engañar?». Según el diputado socialista, ofreciendo las viviendas más caras a como están en el mercado a lo único que favorece es a hacerle el favor a algún constructor que tenga que darle salida a solares que tiene parados.

«Hoy el PP ha traído un decreto que no tiene una sola medida para bajar el precio de la vivienda. Y este es el principal problema de la gente, que no pueden pagar lo que vale una casa, ni para dar la entrada, ni para el aval, ni para nada. La gente en esta Región trabaja para pagar su casa y eso se tiene que acabar», insistió.

Igualmente, recordó que el PSOE ha ofrecido «tres medidas básicas a las que nadie que no fuera un sectario se debería negar. Pero ni el PP, ni López Miras se ha puesto en contacto ni con Francisco Lucas, ni con el Partido Socialista de la Región de Murcia».

Finalizó su intervención advirtiendo al PP de que tendrá que dialogar con su formación para aprobar medidas. «A partir de ahora, si López Miras quiere bajar el precio de la vivienda, tiene que sentarse con el líder de la oposición, Francisco Lucas, y negociar».

PP | «La oposición ha impedido poner más vivienda en el mercado»

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, lamentó al igual que su partido la oportunidad «desaprovechada» con el rechazo a la Ley de Vivienda. Montoro defendió que esta norma «nacía con el objetivo de dar respuesta a una emergencia residencial que no puede esperar más», y reprochó a los grupos parlamentarios que «hoy tenían la gran oportunidad de situarse del lado de los ciudadanos y no de los intereses partidistas, y la han desaprovechado».

Montoro advirtió de que «con su bloqueo, la oposición impide poner más vivienda asequible en el mercado y dar respuesta a miles de jóvenes y familias de rentas medias que esperan una oportunidad para acceder a un hogar».

El titular de Fomento recordó que la norma «es fruto del diálogo y de la colaboración con los principales agentes del sector». Desde el PP señalaron que contenía «medidas innovadoras de aplicación inmediata, para aumentar la oferta de vivienda, simplificar trámites urbanísticos y reducir los plazos administrativos». Entre ellas, Montoro destacó la creación de la nueva tipología de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, «una figura más flexible que moderniza el concepto de vivienda protegida y permite ofrecer hogares a precios limitados en menos tiempo».

El decreto también incluye otras medidas como primas de edificabilidad de hasta el 40 por ciento para viviendas protegidas, y hasta el 50 por ciento en suelos municipales destinados a vivienda asequible, así como la creación del Panel de Impulso Urbanístico (PIU), un órgano de coordinación para resolver los bloqueos que retrasan la construcción de nuevas viviendas protegidas.

El responsable regional incidió en que «el Gobierno regional de Fernando López Miras ha demostrado su compromiso para aportar a la sociedad soluciones reales y eficaces» y recordó que «la Región de Murcia fue pionera con el Aval Joven y con programas de alquiler para familias vulnerables que hoy son referentes en toda España».