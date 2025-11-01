El Obispado quiere poner orden en los libros de cuentas de todas las cofradías de la Región

La Diócesis de Cartagena, a través de la Delegación Episcopal de Hermandad y Cofradías, quiere poner orden en las cuentas de estas organizaciones que agrupan a miles de devotos en toda la Región y controlar que no se produzcan irregularidades en su gestión económica. De ahí que haya enviado a varias de estas cofradías un requerimiento en el que pone sobre la mesa la existencia de «posibles irregularidades que afectan al que debiera ser correcto y legal funcionamiento» del colectivo cofrade.

Según explicaron responsables de la Diócesis a este periódico, el requerimiento se manda a varias cofradías y se enmarca en un procedimiento ordinario. En este sentido, recordaron que todas las cofradías tienen la obligatoriedad de presentar en enero las cuentas del año anterior, así como que hay hermandades en la Comunidad que cuentan con estatutos antiquísimos, en los cuales no existen cláusulas que son imprescindibles.

La Diócesis habla de "transparencia" y da cursos a los presidentes para que renueven sus reglamentos antiguos

Se da la circunstancia, además, de que la Diócesis quiere que se implante por sistema la presentación de cuentas por vía telemática, a la hora también de coordinarse con la Agencia Tributaria. Aún hay agrupaciones que llevan su contabilidad a la vieja usanza: en papel.

Religiosos con cargo en el Obispado consultados por este periódico inciden en que no dudan de la gestión del dinero por parte de los responsables de cada cofradía, pero insisten en que ha de hacerse de forma correcta.

"Solicitando información"

Desde la Diócesis confirmaron que esta institución está «solicitando diversa información a las hermandades, cofradías y otras asociaciones de fieles, a la par que insta a la debida adecuación de sus respectivos ámbitos de organización a la vigente normativa eclesiástica y, en su caso, civil, sobre transparencia en la gestión económica -incluida la obtención del código de identificación fiscal de carácter religioso- y protección de los datos personales de sus miembros».

«Asimismo, está llevando a cabo un proceso de actualización del régimen estatutario de las entidades y de formación de los cargos representativos de las mismas, mediante oportunos cursos de cualificación», detallaron desde el Obispado.

Desde el departamento encabezado por José Manuel Lorca Planes subrayan que «los representantes directivos de nuestras hermandades y cofradías diocesanas están colaborando en todo momento con las diversas secciones de esta Delegación de modo eficaz y en un clima de verdadera comunión eclesial».

La finalidad es, insisten, «llegar al adecuado nivel de funcionamiento de estas entidades religiosas bajo los principios de publicidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia y salvaguarda de los derechos de los fieles que conforman cada una de dichas asociaciones, así como de sus secciones internas, para mejor cumplimiento de los fines religiosos que persiguen y en el respeto de las iniciativas que libremente puedan adoptar, de acuerdo con su carácter, en el marco de la misión que asumen y realizan en nombre de la Iglesia, bajo la vigilancia de la autoridad eclesiástica competente y la alta dirección de la misma», dejan claro desde el Obispado de Cartagena.