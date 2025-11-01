Nace una mesa de trabajo para impulsar la simplificación administrativa de los sectores ganadero y agrícola de la Región

El Gobierno regional ha creado una mesa de trabajo técnico con los sectores agrícola y ganadero para simplificar y reducir los trámites administrativos a los que se tienen que enfrentar. El objetivo es eliminar barreras y trabas para que puedan dedicar su tiempo y esfuerzo a su trabajo y, de esta manera, mejorar la competitividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de sus explotaciones.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, mantuvo esta semana un encuentro con representantes de los sectores implicados para poner en marcha un grupo de trabajo, junto con técnicos de varias direcciones generales e integrantes de distintos colegios profesionales.

Rubira señaló que “insistimos ya hace tiempo, desde distintos estamentos, en que el sector primario agrario y ganadero tiene que dedicar su tiempo a producir alimentos de calidad que forman parte de nuestra dieta cotidiana”.

“El tiempo es algo muy valioso y desde el Gobierno regional queremos que agricultores, ganaderos y el resto de integrantes del sector agroalimentario lo puedan dedicar al trabajo, y no a atender a trámites administrativos que podamos reducir o simplificar”, indicó la consejera.

Además, Rubira apostó por fomentar la digitalización, “que contribuye a mejorar la productividad y eficiencia, y que puede hacer el sector primario más atractivo para los jóvenes, impulsando el relevo generacional, para que vean en estos sectores una oportunidad para su futuro, sin trabas ni barreras”.

La consejera insistió en que “los agricultores quieren estar en el campo con sus cultivos y los ganaderos cuidando de sus animales. Desde el Gobierno regional queremos que puedan dedicarse exactamente a eso y ese es nuestro compromiso con el sector”.