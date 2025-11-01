Un millón de euros ‘extra’ para ayudar a los agricultores de la Región afectados por las granizadas de mayo

El Gobierno regional ha incrementado el presupuesto para 2025 de la partida del seguro agrario en un millón de euros, tal y como recoge la modificación de la Orden que establece el procedimiento de concesión de esta ayuda, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

«Con este millón de euros más vamos a poder reducir las primas de los agricultores afectados por el granizo en las tormentas del mes de mayo. El Gobierno regional pondrá más dinero en la ayuda para que ellos no tengan que pagar el incremento que supondría declarar el siniestro», afirmó la consejera de Agua, Agricultura Ganadería y Pesca, Sara Rubira.

La titular de Agricultura recordó que con este incremento la partida presupuestaria para el seguro llegará en 2025 hasta los 7,2 millones de euros. “»En los dos últimos años hemos incrementado un 80 por ciento el presupuesto regional destinado al seguro agrario porque entendemos que es la mejor forma de ayudar a los agricultores y ganaderos a proteger sus cultivos frente a las inclemencias meteorológicas», añadió.

La consejera también recordó que desde el Gobierno regional se sigue trabajando en la mejora de pólizas de cultivos. «Llevamos mucho tiempo diciendo que el seguro agrario tiene que ser una herramienta útil y reclamando un cambio. Por eso seguimos trabajando en su mejora como hemos hecho con el seguro para los frutales de hueso».

Además, con este aumento del presupuesto se ha incrementado la intensidad de la ayuda por parte de la Comunidad hasta el cien por cien en las líneas de seguro de explotaciones de cereales, seguro de explotaciones de frutos secos (almendro), seguro para uva de vinificación, frutales y seguro de explotaciones olivareras.

Rubira también indicó que en estos momentos se trabaja en la mejora de las pólizas del almendro, cultivos hortícolas y cítricos.