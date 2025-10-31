SIFU: servicios agroalimentarios esenciales para un sector fundamental

Hablar de la industria agroalimentaria es hacerlo de alimentación, pero también de salud. Al tratarse de uno de los sectores productivos fundamentales, la legislación es muy exhaustiva, pero además es necesario que en ella primen protocolos estrictos e implicados que garanticen la correcta producción y la salvaguarda de la alimentación y de la salud. Esto conlleva la máxima profesionalidad y formación de los equipos humanos. Y SIFU es un grupo experto en estas áreas.

Una muestra del compromiso de SIFU con el sector agroalimentario ha sido su presencia en la esta edición de SEPOR Lorca, la Feria Ganadera, Industria y Agroalimentaria, en el Recinto Ferial IFELOR de Lorca (Murcia), del 27 al 30 de octubre. En ella, profesionales y empresas de este sector han podido conocer su amplio catálogo de servicios, entre los que destacan los relacionados con los recursos humanos y la contratación.

Presencia de SIFU en la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria Sepor 2025. / La Opinión

Un año más, este encuentro profesional ha vuelto a reunir a empresas y compradores, con aspectos como la calidad, la diversidad, la seguridad y la sostenibilidad como principales elementos. En este marco profesional, SIFU ha estado presente para dar a conocer su catálogo de servicios para el sector, que además tiene como característica fundamental su apuesta por la inclusión sociolaboral. No en vano, es desde hace más de treinta años experto en Facility Services socialmente responsables.

Principales servicios

Entre los principales servicios que ofrece SIFU destaca todo lo relacionado con la limpieza de espacios e instalaciones, ya se trate de labores automáticas o no automáticas, es decir, manual, mecanizada a presión y por inmersión. Estoy incluye oficinas, almacenes, instalaciones agropecuarias, camiones, etc.

A su vez, se encarga de todo lo relacionado con la desinfección ambiental, ayudando a las empresas al cumplimiento de todas las normativas específicas. No en vano, el Grupo ofrece este tipo de servicios en diversas empresas de sectores muy exigentes, como el transporte, el manufacturado industrial, el higiénico-sanitario…

Pero esto es solo una de sus servicios, ya que se encarga de la gestión general de almacenes, empezando desde el acceso, con controles, servicios de recepción con o sin idiomas, seguridad, hasta el material de oficina y otras dependencias. Dentro, en las líneas de producción, los profesionales de SIFU se encargan desde el control de calidad, etiquetado, almacenaje, retrabajos, encajados de final de línea…

En definitiva, los profesionales de SIFU se encargan del mantenimiento integral de las instalaciones agrícolas: conservación de infraestructuras, jardines o zonas verdes, labores de poda, reparación y sustitución de estructuras, etc.

Las opciones son numerosas, sea cual sea el negocio del que se trate, pues incluso ofrece la posibilidad de llevar a cabo proyectos de autoconsumo en determinadas áreas productivas. Todo un diversificado catálogo en el que priman la experiencia y las altas prestaciones de los profesionales.

Inclusión sociolaboral

Además de la calidad y la profesionalidad, SIFU aporta un diferencial espíritu basado en la inclusión y en la igualdad de oportunidades. Contratar los servicios de SIFU supone una apuesta, por las personas con discapacidad o con dificultades de inserción laboral. Esto aporta, además de aspectos normativos como el cumplimento de la Ley General de Discapacidad (LGD), un trasfondo ético, acorde con los objetivos de desarrollo social que marcan la responsabilidad corporativa. Sin disminuir un ápice la calidad y la profesionalidad, las compañías que apuestan por SIFU lo hacen por poner en primera fila la ética y la inclusión.

Precisamente, su división de ETT y su gestión de personal ha sido uno de los aspectos que más ha despertado entre las empresas y profesionales asistentes, como destaca José Areste, responsable de Zona Este de SIFU.

Además de proporcionar recursos humanos, SIFU es experta en ayudar a las empresas a «ser mejores», esto es, a cumplir con la legislación en materia de discapacidad, bien facilitando la contratación o proporcionando servicios especiales de empleo, bien con una completa labora de consultoría para que adaptar cada empresa en función de sus necesidades e idiosincrasia. Pero lo importante es que SIFU ayuda a las empresas a hacerlo no como una obligación normativa, sino como una apuesta por unos servicios de calidad sustentado por unas relaciones laborales responsables.