Sepor
El sector ganadero ‘toma’ Lorca con más de 130 empresas expositoras
El presidente de la Región, Fernando López Miras, destaca el crecimiento de más de un 3 % en la exportación de animales vivos en los primero meses de 2025 durante la inauguración de la feria
La 58 edición de la feria Sepor ha vuelto a reunir al sector ganadero regional, nacional e internacional en la ciudad de Lorca. En ella han participado más de 130 empresas expositoras y más de 500 productos y marcas comerciales representadas.
Además, este año tiene por lema ‘Somos sostenibles’, y ha ofrecido un completo programa de presentaciones, mesas redondas y jornadas técnicas que abordan temas como sanidad animal, genética, sostenibilidad, innovación o digitalización. Asimismo, el tradicional Simpósium Internacional de Porcinocultura volverá a situar a la feria como uno de los principales exponentes del sector porcino a nivel mundial, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la puesta en común de casos de éxito.
Marruecos y Argelia son los principales mercados del ganado regional
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, destacó durante la inauguración de la feria el crecimiento de la Región de Murcia en la exportación de animales vivos por valor de casi 160 millones de euros en los siete primeros meses de 2025, lo que supone un crecimiento del 3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Por mercados, destacan Marruecos y Argelia, que irrumpe como segundo destino más importante este año. También tiene gran protagonismo el crecimiento de exportaciones en Europa, sobre todo en Alemania y Países Bajos.
«El sector está creciendo y es palanca de crecimiento y de generación de oportunidades en la Región de Murcia», dijo el presidente. Estos datos se unen al hecho de que la Región de Murcia ya lideró la exportación de animales vivos en 2024, con el 27,43 por ciento del total nacional. Además, ampliando el periodo de análisis, la Región de Murcia ha registrado un incremento de un 54,12 por ciento del valor de las exportaciones de animales vivos en los últimos cinco años.
Sanidad animal
El presidente subrayó que, dada la importancia del sector, el apoyo del Gobierno de la Región de Murcia a la ganadería es «firme», especialmente en el ámbito de la sanidad animal. En este sentido, explicó que el Ejecutivo autonómico ha incrementado en un 25 por ciento la ayuda destinada a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, hasta alcanzar este año el millón de euros.
Con este incremento de las ayudas, la Comunidad ha buscado reconocer el papel esencial de estas asociaciones en la prevención y erradicación de enfermedades, en colaboración con los servicios veterinarios oficiales.
Además, el presidente regional también informó que este año 2025 los ganaderos de la Región ya han recibido 4,6 millones de euros en ayudas de la Política Agraria Común. Este año han sido cerca de 700 solicitantes los que, desde el pasado 16 de octubre, comenzaron a recibir el anticipo de estas ayudas. Así, las subvenciones permitirán mejorar la rentabilidad de sus explotaciones.
La Comunidad apuesta por impulsar la competitividad, sostenibilidad y sanidad animal del sector porcino
Dentro de las actividades que se han desarrollado en Sepor se encontraba el Foro Porcino Interporc Murcia. En él, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, destacó el compromiso del Gobierno regional con el sector porcino «para impulsar la competitividad, sostenibilidad e innovación, además de garantizar la sanidad animal».
En él participaron representantes de las empresas referentes del sector y técnicos de la Administración, reunidos en Lorca para debatir sobre la situación actual y los retos a los que se enfrenta el sector porcino.
Sara Rubira resaltó «la importancia estratégica del sector porcino, con una fuerte implantación en el medio rural, que genera empleo y fija la población». Además, añadió que «desde el Gobierno regional vamos a seguir trabajando con los productores para avanzar hacia una ganadería moderna, profesionalizada, innovadora y sostenible, y a continuar implementando medidas que nos permitan ser más eficientes con el ahorro de energía y de agua, mejorar la producción y minimizar el impacto en el medio ambiente».
Rubira apuntó que «el sector porcino regional se encuentra altamente profesionalizado y tecnificado, y una de sus prioridades es el impulso del bienestar animal, a través de la modernización de las instalaciones, para ofrecer los mejores cuidados y la mayor protección a los animales, y conseguir un estatus sanitario de gran nivel, que permite la exportación de animales y productos a numerosos países».
