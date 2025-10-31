"La rambla que afectó al suministro de agua potable no es competencia de la CHS"

Uno de los asuntos que ha surgido en ámbitos de la cuenca es la detección de una rambla que afectó a la zona de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) y a su almenara de suministro, dejando a varios municipios sin agua potable durante varios días. ¿Podría detallarnos los hechos? ¿Cuándo se detectó dicha rambla, y cómo ha gestionado esta situación la CHS?

Creo que no hemos sido capaces de trasladar a la opinión publica la ‘realidad administrativa’ en cuanto la competencia de la CHS. Desde el primer momento trasladamos a la ciudadanía y las administraciones que en esa zona afectada no existe Dominio Público Hidráulico (DPH) alguno, que es la premisa que permite actuar a la CHS para protegerlo. Distinta cuestión es que, en las revisiones de los mapas de peligrosidad, determinados cauces que no son DPH también los estudiemos para facilitar la adecuada información a las administraciones competentes en ordenación del territorio y el urbanismo, para que puedan ejercer sus competencias en lo que son la regulación de los usos del suelo y las modificaciones en los regímenes de corrientes que, insisto, al no ser DPH, les corresponde gestionar a esas administraciones. Esa mejora permanente de los mapas de peligrosidad básicamente se ha basado en la información obtenida tras la DANA de 2019, y como saben ha supuesto una mejora de la información no solo en el campo de Cartagena sino también en el Valle del Guadalentín, en la Vega Baja, etc.

¿Está la CHS revisando su catálogo de ramblas y cauces prioritarios en la cuenca del Segura, especialmente con la mirada puesta en la prevención de avenidas? ¿Qué grado de avance tienen estas revisiones?

Precisamente se encuentra en información publica hasta finales de este mes la revisión de la cartografía de las zonas inundables. Es un proceso que realizamos cada seis años que es el plazo que marca la Directiva de Inundaciones de 2007. Ello no es impedimento para que en el momento que tenemos acumulado un numero de nuevos cauces que por su peligrosidad interesa incorporar a la cartografía oficial, lo hacemos sin esperar a ese plazo llamémosle ‘genérico’. También en la cuenca vertiente del Mar menor hemos hecho un importante esfuerzo por caracterizar aquellos cauces que puedan ser considerados DPH, para en su caso procede a su deslinde y expulsar de los mismos aquellas ocupaciones que se hayan podido producir.

Recientemente se adjudicó la mejora del sistema SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) del Segura mediante la implantación de un único SCADA y un sistema de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO). Qué mejoras concretas supondrá este nuevo sistema para la gestión de la cuenca y en especial para la respuesta frente a fenómenos extremos (como danas o avenidas)?

Bueno realmente esas actuaciones se enmarcan en el nuevo SCADA que facilitara por un lado el trabajo de los técnicos de la CHS y por otro facilitara a los distintos usuarios una plataforma mucho más ‘amigable’, comprensible y fácil de manejar. Además, el GMAO permitirá a los técnicos de CHS la gestión del mantenimiento preventivo, predictivo y en su caso correctivo de una manera mucho mas eficaz y eficiente lo que permitirá tener la mayor parte del tiempo, sino todo, una operatividad del 100 % en la captación del dato, su transmisión y su análisis para la gestión. Además, entendemos que también contribuirá a esa mejor gestión otras dos actuaciones que tenemos en marcha, de un lado la ampliación de los “puntos SAIH” es decir pluviómetros, aforos y niveles, de tal manera que “afinaremos” más el conocimiento hidrológico e hidráulico de los episodios. Y por otro lado estamos desarrollando también un sistema de alerta temprana, que aun reconociendo la dificultad que ello supone en las cuencas mediterráneas donde las inundaciones son denominadas ‘relámpago’ con muy poco tiempo de respuesta, permitirá anticipar algo mas los efectos de las inundaciones en determinados territorios, avisando con un poco más de antelación a los miembros de protección civil, que son los responsables de gestionar en el territorio la protección de bienes y personas.

¿Qué plazos maneja la CHS para que este nuevo sistema esté plenamente operativo?

Entendemos que entre 12 y 18 meses deberíamos tener operativo estos nuevos sistemas, mientras tanto seguiremos con la infraestructura actual que se ha mostrado suficientemente robusta en los últimos episodios.