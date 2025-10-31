"Las obras de restauración de las ramblas del Mar Menor superan los 50 millones y se licitarán en breve"

¿Cuál es el estado actual de la cuenca del Segura en lo que respecta al recurso hídrico, considerando los últimos informes de sequía y almacenamiento?

La situación actual es muy diferente según se trate de los recursos propios de la cuenca del Segura o los correspondientes al ATS. Los primeros son escasos, ligeramente por encima de 60 hm3, lo que es insuficiente para atender con normalidad el regadío a ellos asociado. De ahí que se mantengan las restricciones a esos usuarios en un valor medio del 27%, que de no recuperar las reservas en lo que queda del año podrían verse incrementadas para el inicio de 2026. Distinta es la situación del ATS, que supera las reservas en 100 hm3, a lo que si añadimos la producción de la desaladora de Torrevieja, no esperamos a priori dificultades en satisfacer con normalidad a los usuarios de regadío, en el presente año hidrológico.

¿Qué escenario se prevé para el final de este año hidrológico y qué medidas contempla la CHS en caso de que las aportaciones sigan siendo débiles? ¿Se mantendrán las restricciones para los regantes?

Como hemos dicho hemos empezado el año con pocas reservas y de no llover mas y en cabecera posiblemente debamos convocar la Comisión de Desembalse para evaluar si procediera incrementar las restricciones para el inicio del próximo 2026.

Las reservas propias de la cuenca del Segura apenas alcanzan 60 h3

Sobre el sistema del Trasvase Tajo Segura, se han publicado modificaciones en las reglas de explotación que afectarían las derivaciones a partir de 2027 (recortes de hasta el 50% para el regadío levantino), con oposición de las comunidades receptoras… ¿Qué impacto prevé para la cuenca del Segura estas nuevas reglas y cuáles son las negociaciones en curso con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico?

La regla de explotación no es sino un modelo matemático que pretende dar estabilidad a los envíos en función de las existencias en la cabecera del tajo y la atención de las demandas del Tajo con el 100 % de garantía. Lo que realmente afecta a las transferencias es el incremento de los Qecol establecidos en el plan hidrológico del Tajo que hacen que esas existencias en la cabecera del Tajo sean menores a las anteriores. El 1 de enero de 2026 se incrementará el valor medio de ese caudal ecológico de 7 m3/s a 8 m3/s, eso minorará en otros 30 hm3 aproximadamente la disponibilidad para regadío, por lo que la merma respecto a lo que se disponía en el anterior ciclo de planificación ascenderá a unos 60 hm3. La contribución de la desaladora de Torrevieja, 80 hm3, permitirá disponer para el regadío del valor medio que hasta ahora se disponía del orden de 200 hm3, eso si con un precio medio del agua más elevado.

Dado que la cuenca del Segura tiene un elevado grado de utilización de recursos (superficiales y subterráneos), ¿qué papel cree que seguirá teniendo el trasvase en el mix de recursos hídricos de la región durante la próxima década?

No podemos concebir el presente y el futuro de la cuenca del Segura sin los recursos que se aportan desde la cabecera del Tajo, tanto por la cantidad que suponen para abastecimiento y regadío como por la tarifa que corresponde abonar a los usuarios. Creo que con las ampliaciones de las desaladoras existentes y las futuras desaladoras que están en la planificación y cuyos proyectos iniciaremos en semanas, habremos alcanzado el límite que esta cuenca puede soportar dado las tarifas que se derivan y además al estar vinculadas a la construcción de plantas fotovoltaicas, que impactan fuertemente en el territorio y que no está siendo fácil su localización.

El incremento del caudal ecológico del Tajo reducirá en 60 hm3 el agua disponible para regadío

En enero de 2025 la CHS anunció que el recorte del uso de aguas subterráneas en la cuenca del Segura para 2027 se reduciría a 75 hm³ frente a los 213 hm³ inicialmente previstos. ¿Qué factores han permitido esa reducción del recorte previsto y cuál es el escenario actual para 2027?

Pues esperamos que las nuevas desaladoras proyectadas asuman una parte importante, del orden de 75 hm3 que permitirán minorar las extracciones de los acuíferos sobreexplotados que pueden ser atendidos desde estas nuevas infraestructuras, si a ello añadimos los volúmenes nuevos a generar en Valdelentisco (13 hm3) y además en el Altiplano se gestiona conjuntamente con la CH Júcar la problemática del acuífero Jumilla Villena que es compartido con nuestra demarcación del Segura, llegaríamos a esa cifra de unos 75 hm3 que no seremos capaces de encontrar recurso alternativo. Una parte muy importante de esa cifra se localiza en el sureste de Albacete.

Usted ha advertido que el año 2027 será complicado si no se revisan las restricciones sobre las aguas subterráneas. ¿Qué tipo de moratoria, periodo transitorio o medidas específicas plantea la CHS para acompañar ese proceso sin que el sector agrario quede desamparado?

Confiamos en que en los años que nos quedan hasta esa fecha ‘limite’ de 1 de enero de 2028 seamos capaces de demostrar a la Comisión Europea que se esta haciendo un enorme esfuerzo para sustituir las aguas subterráneas por aguas desaladas, y que nos concedan una moratoria hasta que se disponga físicamente de ese nuevo recurso en las zonas geográficas afectadas, nuevo recurso que no solo hay que producir sino transportar a las parcelas de riego.

Las nuevas desaladoras permitirán reducir el recorte en aguas subterráneas previsto para 2027

¿Cómo se encuentra la restauración de las ramblas del Mar Menor?

Con respecto a la cuenca vertiente, los proyectos de ‘Actuaciones de protección frente a inundaciones en el Campo de Cartagena. Recuperación de la rambla de la Pescadería. Fase 1 y Fase 2. Canalización de escorrentías a través de la Avenida Muñoz Zambudio hasta desembocadura, término municipal de Los Alcázares’ avanzan en su tramitación administrativa, una vez realizadas las adaptaciones indicadas por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y publicadas en información pública para el conocimiento de los ciudadanos. En la rambla de Cobatillas ya tenemos la clasificación de los diques por lo que podemos seguir avanzando en la tramitación del proyecto. Por todo ello, podemos afirmar que estamos en condiciones de que la DGA del Miteco licite las citadas obras en muy corto plazo, el importe conjunto de ellas supera los 50 millones de euros. Igualmente, la CHS está iniciando la contratación de las obras correspondientes a las ramblas mineras Fase II, en las ramblas de Carrasquilla, barranco de Ponce y Rambla de las Matildes y por importe de unos 14 millones de euros podrán iniciar su ejecución en el primer semestre de 2026.

"Las actuaciones tras la DANA superan los 12 millones en toda la cuenca"

El pasado 2024 fue un año marcado por la DANA que afectó a la población de Letur y a otras infraestructuras de la demarcación del Segura ¿Qué medidas se están implementando desde la Confederación?

En primer lugar, trasladar nuestro recuerdo a las víctimas, a sus familiares y a todos los vecinos de Letur que sufrieron ese evento catastrófico. Dicho eso desde la Confederación Hidrográfica del Segura se establecieron inmediatamente diversas actuaciones de emergencia por importe de 2 millones de euros que abarcan desde la recuperación del encauzamiento urbano, como acciones puntuales aguas arriba y aguas abajo. Asimismo, el Miteco dio una línea de ayudas para recuperar el ciclo urbano del agua por importe de 3,8 millones de euros. Si nos centramos en Letur, lo primero que hemos hecho es recuperar las infraestructuras hidráulicas competencia de la CHS afectadas por arrastres y la sedimentación, que dejó en muy mal estado los cauces de ramblas y arroyos. A partir de ahí, los técnicos ya han estado trabajando en actuaciones de defensa de avenidas a ejecutar en el medio plazo. Dicho plan de defensa de avenidas de la cuenca fluvial de Letur que presentamos a los vecinos el pasado mes de julio y al que próximamente se someterá a un proceso de participación, incluye la reconfiguración del encauzamiento urbano dotándole de más capacidad, y una presa de laminación aguas arriba del núcleo urbano, ambas actuaciones cuentan con unos presupuestos estimativos de 15 y 25 millones de euros respectivamente.

Además de Letur, ¿Qué otras actuaciones han hecho desde la CHS con motivo de aquella DANA?

Concluidas están las actuaciones realizadas en el embalse de la Fuensanta, con la reconstrucción de los diques de corrección hidrológica arruinados. Para ello, se han instalado nuevos muros de gaviones en el arroyo de Cueva – Abuelo, que volcó gran cantidad de sedimentos al vaso del embalse. También finalizaron las realizadas en las presas de La Risca y Moratalla que consistieron en la restitución de caminos de servicio a los órganos de gobierno de las infraestructuras y las limpiezas de los desagües de ambas presas de laminación. En este punto, quiero destacar el magnífico trabajo de todo el personal de la CHS que hizo para gestionar unos volúmenes muy importantes de lluvia y que podrían haber causado importantes daños a la población aguas abajo. Por otro lado, se están ultimando diversas actuaciones en ramblas y cauces que soportaron gran cantidad de agua como las realizadas en Chirivel, Agua Amarga, en el río Argos, el canal Quipar-Argos o los pasos transversales en Elche de la Sierra y Yeste. Todo ello ha supuesto una inversión superior a los 12 millones de euros.