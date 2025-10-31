Miraqueplan en la Región: sustos, jazz, queso y carcajadas para un finde de miedo

La Región de Murcia se prepara para un fin de semana marcado por Halloween y la festividad de Todos los Santos. Anabel Hernández, de @miraqueplan, ha reunido cinco planes donde la tradición, la música y la diversión se dan la mano.

Desde los aromas dulces del Mercado de Todos los Santos en Murcia, con el inconfundible arrope y calabazate, hasta el Zacatín de Bullas, que este domingo huele a queso artesanal.

Los que prefieran reírse a carcajadas tienen cita con 'Olympics', el nuevo espectáculo de Yllana y Nacho Vilar, mientras que los amantes del miedo podrán vivir dos noches de terror y magia junto al mar en Marina de las Salinas, en San Pedro del Pinatar

Y para los que buscan ritmo y emoción, el Cartagena Jazz Festival arranca por todo lo alto con Paco de Lucía Legacy, un homenaje único al genio del flamenco que inaugurará el escenario de El Batel este viernes.

Consulta, a continuación, los detalles sobre los cinco planes que nos propone Anabel Hernández

Mercado de Todos los Santos en la plaza de San Pedro de Murcia / AYTO MURCIA

Arrope y calabazate, imprescindibles en el Día de Todos los Santos

Murcia recupera un año más uno de sus eventos más tradicionales, el Mercado de Todos los Santos, que se celebrará hasta el domingo en la Plaza de San Pedro, con horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas.

Organizado por el Ayuntamiento de Murcia en colaboración con la Asociación de Artesanos y Comerciantes del Mercadillo Tradicional de Todos los Santos (Artesantos), el evento reúne a numerosos artesanos que ofrecen productos típicos de la festividad.

Entre los artículos más populares se encuentran los dulces murcianos más característicos de estas fechas, como arrope, calabazate, pan de higo, huesos de santo, carne de membrillo, pan de orejón, miel natural o frutos garrapiñados, elaborados de forma artesanal y siguiendo recetas tradicionales transmitidas de generación en generación.

El arrope y calabazate volverán a ser los grandes protagonistas. Este dulce, elaborado con frutas y hortalizas cocidas en almíbar, cuenta con más de dos mil años de historia y forma parte esencial del patrimonio gastronómico de la Región.

El paseo Alfonso X se transformará en un estadio deportivo con ‘Olympics’ / L.O.

Humor, deporte y locura olímpica en la avenida Alfonso X de Murcia

Murcia se prepara para recibir una dosis de humor sin freno con ‘Olympics’, el nuevo espectáculo de calle de Yllana y Nacho Vilar Producciones, que se representará este viernes a las 18:00 horas en la avenida Alfonso X el Sabio, frente al Teatro Circo.

La obra narra las peripecias de cuatro atletas que, tras fracasar en su intento por clasificarse para los Juegos Olímpicos, deciden montar su propia competición deportiva. Su desmedido afán de superación y espíritu competitivo desatan una sucesión de situaciones disparatadas y surrealistas, que garantizan carcajadas para todos los públicos.

Inspirado en los deportes olímpicos y en el universo del humor gestual característico de Yllana, el montaje ofrece una experiencia itinerante, interactiva y familiar, con momentos llenos de ritmo, improvisación y complicidad con el público.

El reparto está formado por Sergio Alarcón, Elia Estrada, David Terol y Emmanuel Vizcaíno, bajo la dirección artística de César Maroto y la creación del equipo Yllana. La producción ejecutiva corre a cargo de Nacho Vilar, con coordinación artística de David Ottone y coreografía de Sonia Murcia.

El queso es el principal protagonista de la nueva edición de El Zacatín de Bullas / L.O.

El queso, protagonista del Zacatín de Bullas

Las calles y plazas más céntricas de Bullas se llenarán este domingo, 2 de noviembre, de aromas, sabor y tradición con una nueva edición del mercadillo ‘El Zacatín’, que cada primer domingo de mes reúne a decenas de artesanos y productores locales.

En esta ocasión, el mercado estará dedicado al queso, uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía del municipio. Desde las 9:00 hasta las 14:00 horas, en las plazas Vieja y del Castillo, los visitantes podrán conocer el proceso de elaboración del queso tradicional, además de degustar y adquirir distintas variedades artesanales elaboradas en la comarca.

Junto a los expositores dedicados al queso, los asistentes encontrarán productos agroalimentarios, artesanía local y artículos elaborados a mano, que hacen de El Zacatín una cita ineludible para quienes buscan autenticidad y calidad.

La jornada se completará con la VIII Junta de Animeros ‘Villa de Bullas’, que aportará el toque musical y festivo. Las cuadrillas participantes recorrerán el mercadillo con sus sones populares, y a partir de las 12:00 horas, se celebrarán actuaciones y baile suelto en la Plaza de España.

Halloween en Marina de las Salinas: dos noches de terror junto al mar

El Halloween en Marina de las Salinas regresa este 2025 con una propuesta “terroríficamente divertida” que promete convertirse en uno de los grandes planes del otoño en la Región. Durante dos noches, el puerto deportivo de San Pedro del Pinatar se llenará de magia, sustos y diversión para disfrutar en familia o con amigos.

Desde las 18:00 horas, los visitantes podrán recorrer un espacio completamente ambientado con decoración temática, pasajes del terror, personajes sorprendentes y numerosas actividades pensadas para niños y adultos.

El programa incluye concurso de disfraces con premios, música en directo, regalos y sorpresas para los más pequeños, así como photocalls y rincones temáticos donde capturar las fotos más espeluznantes del evento.

Jazz Cartagena arranca esta noche con 'Paco de Lucía Legacy' / L.O.

El Cartagena Jazz Festival rinde homenaje a Paco de Lucía

El Cartagena Jazz Festiva levanta este viernes el telón de su 43ª edición con un estreno de lujo: 'Paco de Lucía Legacy', un homenaje vibrante al legendario guitarrista que revolucionó el flamenco y lo llevó a dialogar con el jazz y las músicas del mundo.

El espectáculo, que podrá disfrutarse en el auditorio El Batel a las 20:30 horas, reúne a algunos de los músicos que compartieron escenario y vida con el maestro: Josemi Carmona (guitarra), Chano Domínguez (piano), Duquende (cante), Farru (baile), Antonio Lizana (saxo y cante), Israel Suárez 'Piraña' (cajón), Juan Habichuela Nieto (guitarra) y Antonio Sánchez (guitarra).

El concierto propone un viaje sonoro por las composiciones más emblemáticas de Paco de Lucía, combinadas con nuevas creaciones inspiradas en su legado. Según la organización, "Paco de Lucía Legacy celebra no solo su música, sino su espíritu eterno, capaz de trascender todas las fronteras".