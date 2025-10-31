Medio ambiente
El Mar Menor muestra signos de recuperación y más resiliencia
Un informe del Ministerio revela sanciones en 7.356 hectáreas de regadío ilegal en el entorno y 170 expedientes por vertidos
EFE
El último informe del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) sobre el Mar Menor refleja una ejecución presupuestaria del 40,7% y un gasto efectivo del 14,8% de los 675 millones comprometidos en el Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor (MAPMM).
Aunque se registran avances en el control del regadío ilegal y en obras como el cinturón verde, la laguna sigue mostrando una recuperación "lenta" pero "resiliente", marcada por nuevos episodios críticos de hipoxia y pérdida de vegetación.
El documento, correspondiente al tercer trimestre de 2025 , detalla que el ecosistema "ha perdido gran parte de su capacidad de autorregulación", según datos del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC). Pese a cierta estabilidad tras el verano, la dana Alice de octubre provocó descensos de oxígeno "cercanos a cero miligramos por litro" y comportamientos anómalos en la fauna bentónica, (la que vive en los fondos marinos).
El informe atribuye además el fenómeno del "blanqueamiento del agua" (la gran mancha blanca), visible desde 2022, a procesos autigénicos ligados a la precipitación de carbonato cálcico, responsables de la desaparición de vegetación en 6 km² del fondo lagunar.
En materia de control ambiental, el Miteco informa de 7.356 hectáreas sancionadas por riego ilegal, 9.100 hectáreas desconectadas del suministro y 450 granjas inspeccionadas, junto a más de 170 expedientes por vertidos.
Entre las actuaciones destacadas figura el inicio del desarrollo del cinturón verde perimetral, un sistema de humedales y filtros naturales que podría reducir en un 50% la carga de nitratos, junto con la restauración de zonas mineras y la ampliación de la red automática de control del agua (SAICA).
Pese a los episodios críticos, el informe del Ministerio para la Transición Ecológica concluye que el Mar Menor "empieza a mostrar respuestas más resilientes" y que su recuperación, aunque lenta, "avanza de forma sostenida".
- Estos son los trabajadores de la Región de Murcia que van a recibir una ayuda de 3.000 euros
- Estos son los festivos nacionales y puentes que celebrará la Región de Murcia en 2026
- Los vecinos de Librilla, en shock tras el crimen machista: 'Ella era un trozo de pan, esto ha sido una bomba
- Las próximas oposiciones de Educación darán la opción a elegir en la prueba práctica
- El CD Cieza da la campanada en la Copa del Rey
- En directo: Puente Genil-FC Cartagena, en Copa del Rey
- El detenido por matar a su novia en Librilla, ante el juez
- Coacción en la oposición de Mazarrón: 'O me dan las preguntas o la lío