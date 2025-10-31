El local en pleno centro de Murcia para probar la parrillada de chato murciano: desde 16€ y acompañada con patata pochada de la tierra

La carne de chato murciano está de celebración. Tras conseguir el sello oficial que certifica su condición de 100% raza autóctona, este tesoro gastronómico vuelve a estar en boca de todos. Y no es para menos: hablamos de una carne que estuvo a puntito de desaparecer y que hoy se reivindica en formato croqueta, hamburguesa, arroz y hasta en en parrillada.

Si la idea es celebrarlo como se merece hay un sitio en el corazón de Murcia donde hacerlo sin complicaciones y sin dejarse medio sueldo: el Mercado de Correos, concretamente en su puesto de Charcutería de José Javier Muñoz, donde sirven una parrillada de chato murciano desde 16 euros. Todo esto, además, acompañado de patata pochada de la tierra.

Una parada obligatoria en el Mercado de Correos

El puesto funciona como esos expositores clásicos donde el producto habla por sí solo. Dentro de la carta, los precios cambian según el tamaño del antojo: media ración por 16,90€ o ración completa por 26€. Es decir, opciones para quien quiere picotear y para quien va decidido a ponerse serio con el asunto. Y ojo, porque no es solo carne y ya; el acompañamiento de patata murciana pochada le da ese toque casero que recuerda que estás comiendo algo propio, de aquí, trabajado sin prisa.

Y si no te apetece parrilla (pero sí chato), hay más

Además de la parrillada, el puesto tiene variedad para los que prefieren ir probando bocados:

Salchicha de chato murciano trufada

Morcilla de chato con piñones

Salchicha seca de chato con almendra

Montaditos con diferentes cortes del cerdo

Sobrasada de miel de chato con queso fresco

Tablas de embutido curado de chato murciano

¿Qué hace especial a la carne de chato murciano?

Probar carne de chato murciano no es como pedir “cerdo” y ya. Esta raza nació del cruce, a principios del siglo XX, entre los antiguos cerdos negros del Levante y razas mejoradas como York, Berkshire o Alderney. De ahí salió ese perfil ultracóncavo tan reconocible y, sobre todo, una carne con una identidad muy marcada: más jugosa, con un engrasamiento visible y un sabor que conoce prisas ni cría intensiva.

Durante décadas fue el cerdo del huertano, atado muchas veces a un árbol, alimentado con restos de cocina y subproductos del campo. Esa forma de vida se nota en la textura y en la grasa, que tiene una proporción relevante de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, los mismos que se asocian tradicionalmente a alimentos como el aceite de oliva.

O sea, no hablamos de una carne pesada: para una persona sana, tomada con moderación, es fuente de proteínas, vitaminas del grupo B y minerales como hierro y zinc.