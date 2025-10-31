Impagables, por imparables

Son impagables porque son imparables. Durante muchos años, a lo largo de sus extensas y brillantes trayectorias, nada ni nadie les ha desviado de su rocosa voluntad de trabajar por un mundo mejor, más justo, más digno, más igualitario. Y aunque nunca buscaron reconocimiento alguno a su labor, el próximo 21 de noviembre se les rendirá un merecido homenaje durante la gala benéfica que promueve y organiza la revista The New Salud 21 (Grupo Inversus).

Serán 620 invitados, el aforo máximo del recinto, los que asistan a la cena benéfica organizada en la Finca Buenavista de El Palmar, en Murcia, cuya recaudación se destinará íntegramente a las causas humanitarias que los premiados designen.

Los galardones, a los que el artista Álvaro Peña ha dado forma de escultura, vendrán a reconocer el trabajo silencioso y denodado de seis personas e instituciones cuyo ejemplo debe servir de inspiración permanente a la sociedad: Enrique Siscar Meseguer (Premio a la Superación en el Deporte), la doctora María Trinidad Herrero Ezcurra (Premio a la Investigación y la Divulgación), Hermanas Misioneras de la Caridad (Premio a la Labor Humanitaria), José Ruiz Melenchón (Premio a la Solidaridad), Sala Familiar Ronald McDonald-Virgen de la Arrixaca (Premio al Compromiso/Bienestar de Niños Enfermos) y el doctor Antonio López Bermejo (Premio Honorífico).

The New Salud 21 ha querido que todo el evento esté a la altura de la enorme categoría de los homenajeados, por lo que ha sido diseñado con el mayor detalle para convertirlo en un acontecimiento único e inolvidable. Una buena prueba de ello es que el cantante Carlos Baute será el invitado de honor de esta noche tan especial, con lo que los asistentes tendrán el privilegio de disfrutar de una actuación privada exclusiva. Además, la gala estará presentada por la cantante Ruth Lorenzo y por el actor Carlos Santos, dos ilustres murcianos que sin duda transmitirán al evento toda la alegría y el buen humor que les caracterizan.

«Estamos muy ilusionados, ya que el evento está recibiendo una magnífica respuesta de la sociedad murciana y eso nos va a permitir transmitir a los seis galardonados el enorme afecto y la admiración que despiertan con su labor anónima y desinteresada, siempre en favor de los más desfavorecidos y de quienes se encuentran en las situaciones más difíciles», señala Josefina Fernández, coordinadora general de la revista The New Salud 21.

Tras el cóctel de bienvenida con el que se recibirá a los invitados, la gala se iniciará con la entrega de los Premios Imparables, que servirán de justo homenaje y reconocimiento a los seis galardonados de esta primera edición. Seguidamente tendrá lugar la cena de gala, con un selecto menú preparado por Pablo González-Conejero, chef poseedor de una Estrella Michelín.

El artista Carlos Baute abrirá el capítulo festivo de la noche con su actuación exclusiva, a la que seguirá durante horas el ritmo irrefrenable del grupo granadino Leben. La velada estará además repleta de animaciones y sorpresas.

La dirección de la empresa organizadora quiere agradecer públicamente la ayuda y la colaboración desinteresada que han prestado algunas de las empresas de la Región, que sin duda contarán con un papel relevante durante todo el evento; empresas y directivos que, hasta el momento, se han querido sumar a esta iniciativa de Inversus Group: Grupo Hozono Global, Grupo Orenes, Imed-Hospital Virgen de la Fuensanta, Asociación Española Contra el Cáncer, Hefame, Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, clínicas Virgen del Alcázar, Supermercados Lesco, Clínica Dental Orenes, la televisión regional La 7, Audiomed Centros Auditivos, Alpha Spirit, Finca Buenavista, Funeraria de Jesús, Globality Eventos, Asesoría Financiera Rocío Ocón, JRF Eventos, UnitBlue y Sociedad Murciana de Rehabilitación y Medicina Física.