La generación murciana de Leonor felicita a la Princesa de Asturias por su 19 cumpleaños

El 31 de octubre es una fecha señalada en el calendario de la princesa de Asturias.

Hace dos años fue un día histórico y, al cumplir la mayoría de edad, juró la Constitución ante las Cortes Generales y recibió el Collar de la Real Orden de Carlos III. La jura tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, seguida de una ceremonia en el Palacio Real y una comida con las altas autoridades del Estado.

El año pasado lo celebró en la Escuela Naval de Marín con un grupo de compañeros guardiamarinas y su hermana, la infanta Sofía, según difundió algún medio de comunicación y las redes sociales.

Es la tercera vez que en la Región de Murcia coincide el cumpleaños del heredero al trono, pues el 30 de enero de 1988 Felipe de Borbón, que también realizaba sus estudios en la Academia del Aire de San Javier (AGA), cumplió 20 años y coincidió en sábado. Se desconoce qué hizo don Felipe, si permaneció en Campoamor, en algún municipio de la Región, o fue a celebrar los 20 años con su familia.

Años después, el 30 de enero de 2009, el entonces príncipe de Asturias cumplió 41 años en Yecla, coincidiendo con una visita oficial, y desde el balcón del Ayuntamiento escuchó el ‘cumpleaños feliz’ coreado por los yeclanos.

Hoy también lo escuchará Leonor de Borbón en la Academia General del Aire. Después del toque de diana a las 6.30 horas, en su escuadrilla de la AGA sonará ‘Cumpleaños feliz’ entonado por sus compañeros y, con el habitual talante de la heredera, habrá dado las gracias acompañada de la sonrisa que le caracteriza.

Al ser viernes, en la Academia General del Aire los alféreces de cuarto curso pueden disponer de tiempo libre desde el mediodía de hoy hasta el domingo noche. Se supone que se desplazará a Madrid y apagará las velas en familia.

La Princesa Leonor, en San Javier / Iván Urquízar

La heredera que inspira… y despierta curiosidad

Desde Murcia, catorce jóvenes que nacieron en 2005, el mismo año que la futura reina, se han reunido en la sede del diario La Opinión para felicitarla y cambiar impresiones sobre su día a día.

Para ellos Leonor es amable, cercana, atiende a todo el mundo y es consciente de su deber. Se está preparando bien para no defraudar y asumir el papel que le va a tocar en su día con responsabilidad y la mejor disposición.

No comete fallos, porque lo lleva todo totalmente controlado, aunque a veces tiene momentos de espontaneidad y nunca pierde la sonrisa, a juicio de estos jóvenes murcianos.

Se la ve agradecida con los piropos que recibe y el entusiasmo que despierta. Tal es así que se ha acuñado el término ‘Leonormanía’ por el seguimiento y atractivo de su personalidad.

A estos jóvenes murcianos de su edad les gustaría que su futura reina dejara ver su faceta más personal, saber quiénes son sus amigos, cómo pasa el tiempo libre, qué es lo que más le gusta, cuál es su plato preferido, qué es lo que más admira de las personas, sus temores y sus esperanzas y cómo ve su futuro como heredera más allá de sus discursos oficiales. Y por supuesto encontrarla por Murcia o por las playas, en los lugares que frecuenta su generación y ver su lado humano lejos del protocolo.

Jóvenes murcianos nacidos el mismo año que Leonor, en La Opinión / ISRAEL SANCHEZ

Todos han nacido en 2005 y actualmente estudian Medicina, Psicología, Derecho y ADE, Enfermería, Educación Infantil, Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación o, como Elena Caparrós, que ya ha acabado Decoración de Interiores; Felipe Soler, que es militar de la Armada y prepara oposiciones a la Guardia Civil, o Antonio Rubio Aranda, ingeniero de diseño y desarrollo de producto.

En el encuentro, celebrado en la sala de juntas de La Opinión, estos jóvenes destacaron en primer lugar de Leonor que es «un ejemplo a seguir para los jóvenes por la responsabilidad que demuestra y su deseo de aprender. Nos impresiona su gran formación, que obviamente es impecable puesto que será la futura reina de España. Aun así, nos llama la atención sus habilidades comunicativas, así como los idiomas que conoce».

Destacan el acierto de que se esté instruyendo en todos los campos del Ejército, «pues es imprescindible conocer la dificultad que lleva alcanzar los distintos puestos para, en el futuro, dar a los soldados los méritos correspondientes siendo consciente del sacrificio que ha conllevado».

Subrayan el valor de su preparación en las Fuerzas Armadas

A algunos de los invitados a este encuentro les gustaría conocer la opinión que tiene acerca de su experiencia militar, si pese a estar instruyéndola en todos los campos y estar compartiendo momentos con sus compañeros, «está siendo su experiencia distinta al resto, ya que al fin y al cabo la seguridad es algo que no le puede faltar».

«Querríamos saber si en un futuro y ante posibles guerras, siendo consciente de la voz y el juicio que tiene, le gustaría tomar parte en ellas de alguna forma siendo alguien que opte por resolverlas aprovechando la experiencia militar que ha tenido y que esperamos que le haya servido para darse cuenta de quiénes son los que sufren ante los conflictos bélicos», añaden.

Sobre la muñeca que se ha comercializado representándola, a estos jóvenes les parece muy apropiado que lleve uniforme militar y no un vestido de princesa, «puesto que pese a ser las dos en una misma persona, es el trato militar el que más fortaleza y seguridad le puede inspirar a su país y además favorece la igualdad de la mujer, pues desde que ha ingresado en el Ejército hay más mujeres que quieren ser militares».

Más allá de su formación, «entre nuestras curiosidades se encuentra el saber si echa de menos en algún momento ser anónima y tener una experiencia distinta a la que le corresponde, quizás salir de fiesta por lugares corrientes con gente corriente sin mil ojos encima», comentaba otra de las jóvenes.

Respecto a su posición, querrían saber si quizás «ésta la ha llevado a estar en alerta constantemente con respecto a toda aquella persona que quiera conocerla; pues al final la desconfianza va de la mano de su estatus ya que nunca se sabe con qué intenciones te rodean». Algunos de ellos consideran «difícil que se le acerque alguien por interés siendo su círculo social tan cerrado y controlado».

«Estaríamos interesados en conocer si ha escuchado opiniones respecto a ser la primera heredera al trono mujer desde hace ciento cincuenta años», concretamente desde Isabel II. Para ellos, esta circunstancia podría contribuir a la igualdad e «incentivar a que se modifique el artículo 57 de la Constitución Española donde dice que se preferirá el varón a la mujer a la hora de la sucesión de la Corona».

La Princesa Leonor, subida en el avión Pilatus, en San Javiereee / Ivan urquizar

Deseo de conocer su lado más cercano y humano

«Tenemos mucha curiosidad por saber cómo se siente al estar en el punto de mira desde que nació, cómo vive su libertad, cómo es la princesa fuera de los discursos con sus amigos practicando sus deportes, en sus ratos de ocio, si le gustaría visitar un Museo entre los turistas, qué etapa es la que más le gusta de la Historia de España, su grupo musical favorito o a qué le gustaría dedicarse de no haber nacido para reinar», enumera otra de las jóvenes durante la charla.

En cuanto a su libertad, «dependiendo de la persona, algunos jóvenes preferirían sus privilegios, a pesar de tener menos libertad de la corriente, y otros estamos seguros de que preferiría vivir de forma normal».

Entrando en este debate también resaltan la poca libertad que tiene Leonor a la hora de elegir pareja ya que, en caso de querer tener una pareja mujer, la Ley no lo permitiría, además de las continuas especulaciones cuando se la ve hablando con un joven o un compañero de estudios.

«Pensamos que lo que más le afecta a ella de estar tan controlada es sin duda la imposibilidad de ser una joven anónima como el resto de las personas de su edad; esa falta de intimidad y de libertad que podemos tener los demás. Pero, por lo que vemos, esa presión constante la princesa la sobrelleva bastante bien porque sigue el protocolo de manera impecable, trabaja en su formación militar y se nota su interés en aprender y mejorar todo lo que esté en su mano», defiende uno de los invitados.

«Entendemos que fuera de cámaras tendrá su vía de escape para desconectar de su cargo institucional y dejar de seguir protocolos que la obligan a actuar de determinada manera, ya que al fin y al cabo es humana», concluye otro invitado.

Formaría parte de su escolta Felipe Soler Esparza, militar de la Armada, prepara oposiciones a Guardia Civil. «Me gustaría ser compañero en la misma Academia que la princesa porque vería más de cerca cómo es ella sin cámaras delante, al natural y sin protocolos. Sería una oportunidad de comprobar si realmente es tratada de la misma manera que el resto de compañeros y si, a la hora de hacer alguna actividad que requiera un mínimo de riesgo, ella también la haría o no». «Estoy preparando oposiciones a la Guardia Civil y no me importaría formar parte de su equipo de escolta, pero no lo ejercería como un trabajo permanente porque lleva una responsabilidad muy grande y mucha presión tanto social como laboral. Un mínimo fallo podría poner en riesgo el futuro de tu vida laboral», añade. «El Ejército de Tierra es en mi opinión el que más encaja dentro de la formación de la Princesa de Asturias en los tres Ejércitos, debido a su futuro como Jefa de Estado, ya que este se caracteriza por el servicio y la cercanía al pueblo y lo veo ideal para una heredera al trono. Además, es el ejército más tradicional y con mayor carga simbólica, puesto que está muy vinculado a la defensa del territorio nacional», concluye.