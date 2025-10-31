Funeraria Saturnino: cercanía y servicios integrales

Servicios Funerarios Saturnino lleva desde el año 1867 prestando sus servicios a través de varias generaciones de profesionales encargados de ofrecer apoyo directo a familias y seres queridos en los momentos más duros. Además de servicios de prestación de sus salas a otras funerarias, se caracterizan por la tramitación íntegra de toda la documentación de sus clientes, asegurándose de que «no tengan que preocuparse de nada», afirman desde Funeraria Saturnino.

La cercanía a las familias y el apoyo psicológico que ofrecen a través de terapias de duelo es la seña de identidad de Servicios Funerarios Saturnino, donde trabajan con compañías como Helvetia, Preventiva y Almudena.

Su Tanatorio Arco Iris, en Molina de Segura, cuenta con más de 2.000 metros cuadrados en los que se ofrecen amplias salas e instalaciones totalmente reformadas, con un amplio parking en la parte trasera del edificio. Dispone además de exposición de arcas y servicio de cafetería y catering gratuitos y abiertos las 24 horas.

Servicio de cafetería y catering. / La Opinión

El tanatorio de Yecla también ofrece unas instalaciones modernas y funcionales con personal con amplia experiencia en el sector, abriendo las 24 horas para que los familiares puedan velar a sus difuntos toda la noche.