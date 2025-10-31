Fallece Fernando Jiménez Valera, primer presidente y fundador de ASSIDO

Este viernes fallecía Fernando Jiménez Valera, primer presidente de ASSIDO en 1981. Fernando formó parte de aquella generación de padres y madres valientes que, a comienzos de los años ochenta, decidieron cambiar el futuro de sus hijos con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Gracias a su impulso y determinación, el 6 de mayo de 1981 se presentaron en el Registro de Asociaciones los estatutos fundacionales de ASSIDO, marcando el inicio de una trayectoria que ha transformado la vida de cientos de personas y familias en la Región de Murcia.

En reconocimiento a su dedicación y compromiso, en la Asamblea General de 2023 fue distinguido, junto a otras familias pioneras, por su papel esencial en los orígenes de la asociación. Más recientemente, en mayo de 2025, fue nombrado Presidente de Honor de ASSIDO, un título que refleja el cariño y el respeto que toda la comunidad le profesa.

Durante toda su vida, Fernando Jiménez Valera mantuvo un interés constante por los proyectos y la vida asociativa de ASSIDO, participando activamente y ofreciendo siempre su apoyo y consejo. Se ha marchado sin llegar a ver hecho realidad el Campus y Residencia de ASSIDO, un proyecto que fue su gran ilusión —compartida por todas las familias fundadoras— y que simboliza la autonomía y el futuro que soñaron para sus hijos.

"Desde ASSIDO queremos rendirle homenaje renovando nuestro compromiso de seguir trabajando y luchando para hacerlo posible, como el mejor legado a su memoria y a la de todos los que iniciaron este camino", han indicado desde la asociación.

“Fernando representa la raíz misma de ASSIDO: la fuerza de unos padres que no se conformaron con lo que había y decidieron construir un futuro mejor para sus hijos. Su ejemplo sigue vivo en cada familia, en cada profesional y en cada persona con síndrome de Down que forma parte de nuestra asociación”, afirma Víctor Martínez López, presidente de ASSIDO.

ASSIDO quiere expresar su profundo agradecimiento y admiración por su legado humano y social, y trasladar a su familia todo su afecto y acompañamiento en estos momentos. "Su memoria permanecerá siempre en el corazón de esta gran familia que él ayudó a fundar", han destacado a través de un comunicado.