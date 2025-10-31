Día de Todos los Santos: estas son las tiendas y comercios que abren en la Región de Murcia

El próximo fin de semana tendrá lugar uno de los ocho festivos nacionales que aguarda el calendario de 2025. El primer día de noviembre, como manda la tradición, es considerado como festivo a nivel nacional. Tiendas, comercios y supermercados tienen la libertad de abrir sus puertas al público en este señalado día. Esto es lo que tienen previsto hacer algunos de los comercios de la Región este fin de semana, sin puente, pero con festivo.

Centros comerciales

Con respecto al municipio de Murcia, en el Centro Comercial de Nueva Condomina, tanto tiendas como ocio y restauración permanecerán abiertas con absoluta normalidad. El mismo caso es el del Centro comercial Thader, que abrirá las puertas de todas sus tiendas, al igual que el Centro de Ocio Zig Zag, el Centro Comercial de Atalayas y La Noria Outlet.

En el resto de la Región, también abrirán sus puertas el Centro Comercial Vega Plaza, en Molina de Segura, los establecimientos del Centro Comercial y de Ocio Parque Almenara, en Lorca, el Dos Mares Shopping, en San Javier, y el Espacio Mediterráneo de Cartagena.

Por otro lado, el Corte Inglés e Ikea abrirán con horario especial de 10.00h a 21.00h.

Supermercados

Mercadona ha anunciado un horario especial para el próximo sábado. Las tiendas estarán operativas desde las 9.00h hasta las 15.00h, manteniéndose cerradas por la tarde. Alcampo, Carrefour y DÍA mantendrán su horario habitual en la mayoría de sus establecimientos. Conviene revisar en los distintos buscadores personalizados de los supermercados si hubiera alguna variación puntual en algún establecimiento.