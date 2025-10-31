El decreto ley de vivienda asequible llega a la Asamblea: estas son las medidas del PP y las condiciones del PSOE

El Pleno de la Asamblea Regional debate hoy y vota la aprobación del decreto ley de vivienda asequible propuesta por el Gobierno regional. La norma, aprobada ya en Consejo de Gobierno, llega al parlamento regional con el anuncio de Vox de que no la apoyará, por lo que el Partido Popular necesita el apoyo de los socialistas -o al menos su abstención-, que han puesto condiciones para aprobar la medida.

Principales medidas de la Ley de Vivienda Asequible

Moderniza las VPO. La Vivienda Asequible, una nueva tipología que moderniza el concepto tradicional, adaptándola a las necesidades actuales de nuestra sociedad.

Coliving y Cohousing. Son modelos que permiten compartir espacios y que resultan especialmente atractivos para quienes buscan su primera vivienda o para las personas de edad o con discapacidad que necesitan un entorno más comunitario y colaborativo.

Menos burocracia. El decreto incluye también un conjunto de medidas para simplificar la burocracia y reducir los plazos. El Ejecutivo declara urgentes todos los trámites administrativos, incluidas las licencias de obra, lo que les dará un trato de preferencia que acortará los tiempos sustancialmente. El tiempo de concesión de una licencia podrá reducirse a la mitad.

Más suelo residencial. Flexibiliza los instrumentos de ordenación urbanística para una tramitación más ágil. Introduce cambios que permitirán incorporar suelo residencial de forma más rápida, potenciando figuras de planeamiento como el estudio de detalle.

Primas de edificabilidad de hasta el 50%. Podrá incrementarse hasta un 40% siempre que el inmueble resultante sea destinado a vivienda protegida en su totalidad. La prima será de hasta el 50% en aquellos solares afectados por restos arqueológicos o elementos protegidos.

Conservación de inmuebles. El decreto ley concreta el deber de conservación de inmuebles por parte de sus propietarios con el objetivo de revitalizar y hacer más atractivos para la promoción de viviendas los cascos antiguos.

Compatibilidad equipamientos. Se permitirá la compatibilidad de equipamientos y vivienda protegida. En parcelas de equipamientos vacantes, salvo los educativos y sanitarios, se permitirá el uso residencial protegido y nunca perderá la titularidad pública.

Cambio de uso de oficinas. Se podrá cambiar el uso de oficinas o locales en planta baja, a vivienda protegida.

Ampliar la vivienda unifamiliar. Se pondrán construir pequeños bloques de pisos en suelos de vivienda destinados originalmente a vivienda unifamiliar, sin ampliar la edificabilidad prevista en la parcela.

Finalizar obras paradas. Se podrán terminar edificaciones y urbanizaciones inconclusas siempre que al menos el 50% se destine a vivienda protegida

Condiciones del PSRM para apoyar la Ley

Suelo siempre público. Que «el suelo público que se done siempre sea público» y no se pueda privatizar con el paso de los años. El PSRM critica que «López Miras no haya construido una sola vivienda pública en los últimos 8 años» y que «la que se construyó antes se ha privatizado».

30% alquiler asequible. Que un mínimo de un 30% de estas viviendas estén destinadas a alquileres asequibles que «contribuyan a bajar el precio medio de los alquileres para garantizar el acceso a jóvenes y a familias vulnerables».

Aval joven. Que se dupliquen los fondos del aval joven, una medida que consideran «que no está llegando al público al que tiene que llegar».

Desde el Gobierno regional destacaron ayer que su decreto «apuesta por la agilización de trámites, por la simplificación administrativa y por la seguridad jurídica», y establece «fórmulas de colaboración con los ayuntamientos». El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, dijo que «si se vuelve a repetir la pinza entre PSOE y Vox tendrán que dar muchas explicaciones». Asimismo, advirtió a los de Abascal durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que si vota en contra «se echa en brazos de la izquierda en materia de vivienda», cuyas políticas promueven la «ocupación ilegal o la subida desorbitada de los precios del alquiler». Además, subrayó que si tumban el decreto estarán «perjudicando a los ciudadanos de la Región y, especialmente, a los jóvenes».