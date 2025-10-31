Cefusa: innovación, sostenibilidad y compromiso con el medio rural

Cefusa, empresa ganadera de Grupo Fuertes, ha presentado sus avances en innovación y sostenibilidad en la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria Sepor 2025, celebrada en Lorca. Además, ha reafirmado su compromiso social con el desarrollo de las zonas rurales.

Fundada en 1968, Cefusa mantiene los valores y la cultura de sus inicios y los ha alineado con los avances tecnológicos, la innovación y la sostenibilidad para garantizar la mejora de la seguridad alimentaria y una carne de calidad. A ello se une también el compromiso de un equipo humano experto, que garantiza la calidad, el bienestar animal y la eficiencia en cada proceso.

Autoridades políticas visitan el stand de Cefusa en Sepor. / Cefusa

Entre sus iniciativas más destacadas está la transición hacia modelos de producción más sostenibles. Un ejemplo es la transformación conseguida a partir de biofiltros, que ha permitido reducir emisiones y naturalizar el entorno de las granjas con unos resultados muy positivos. También apuesta por la energía fotovoltaica para autoconsumo y ha desarrollado un proyecto novedoso e innovador para el control de la calidad del aire.

La empresa manifiesta su responsabilidad con una producción ganadera que persigue la mejora continua en el cuidado y protección del planeta. Para ello, dispone de la huella ambiental de la producción ganadera verificada e inscrita en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y ha reforzado su compromiso por la reducción y compensación. En este sentido, viene trabajando en diversas acciones, entre las que se encuentra la reforestación de parajes singulares o el ‘Residuo Cero’, que certifica el cumplimiento de recuperación y reciclaje de los residuos generados en sus granjas.

La modernización es otro eje clave. En 2018 impulsó ‘la granja del futuro’ con grandes inversiones en tecnología y en la automatización en el control de la granja, del aire y de la alimentación, y en microchips que controlan el movimiento del animal, con las que se logra la eficiencia en los procesos. Desde entonces, ha seguido incorporar tecnología para facilitar el trabajo de los ganaderos.

Stand de Cefusa en Sepor 2025. / Cefusa

En el ámbito social, Cefusa forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una adhesión que refuerza su compromiso con los principios de sostenibilidad que establece la ONU.

Ganadería con propósito

La sostenibilidad y la innovación son pilares estratégicos en Cefusa. Su modelo impulsa una ganadería moderna que aplica nuevas técnicas, fomenta el desarrollo rural y la fijación de la población en este entorno y apoya a pequeños negocios familiares.

Para ello, acompaña a sus ganaderos prestándoles todos los servicios necesarios para la modernización de las instalaciones, consciente de que esta actividad es clave para el crecimiento económico del medio rural. Cefusa promueve una ganadería que produce alimentos ricos en proteínas, y que dinamiza las pequeñas economías locales y familiares.

Entre sus compromisos está rejuvenecer el sector, fomentar el empleo juvenil y aumentar la presencia de la mujer en la actividad ganadera, favoreciendo la vida de los núcleos rurales que en los últimos años están sufriendo la marcha de su población. En este sentido, invierte en instalaciones modernas para hacerlas más atractivas al talento joven y cualificado, y lo une a la experiencia profesional y al manejo de los ganaderos más veteranos.

Todas sus acciones están alineadas con la agenda global de sostenibilidad y futuro. Cefusa trabaja por una ganadería responsable, con propósito, centrada en el bienestar de las personas y en la seguridad de la alimentación, en el cuidado del entorno y en el desarrollo rural. La producción responsable y sostenible, la salud y el bienestar, el fomento del empleo, el crecimiento económico y el cuidado del entorno para frenar el cambio climático están entre los objetivos prioritarios de Cefusa.