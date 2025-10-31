La Arrixaca tendrá un exoesqueleto pediátrico para rehabilitación

El servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Virgen de la Arrixaca incorporará próximamente un exoesqueleto pediátrico para trabajar con los pacientes menores que presentan discapacidades motoras y problemas de movilidad.

El equipo será adquirido por el el Servicio Murciano de Salud (SMS) a través de los fondos europeos NextGeneration y a su compra se destinarán algo más de 271.000 euros.

En concreto, el modelo de exoesqueleto que el hospital de referencia de la sanidad murciana quiere adquirir es el exoesqueleto pediátrico Atlas 2030, un robot desarrollado por la empresa Marsi-Bionic junto a investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El primero que se comercializó fue incorporado a final del año 2021 por la Fundación Nipace de Guadalajara, que atiende a niños con parálisis cerebral, y fue presentado en su momento por el entonces ministro de Ciencia Pedro Duque.

En la propuesta de compra que ha realizado la gerencia del Área I de Salud se destaca que el exoesqueleto pediátrico es un dispositivo robótico diseñado para ayudar a los niños con discapacidades motoras a mejorar la movilidad y, en algunos casos, su capacidad para caminar. Además, el sistema se adapta al cuerpo del menor completamente de forma no invasiva a través de una interfaz física y proporciona soporte y asistencia en los movimientos.

El Servicio Murciano de Salud detalla que los exoesqueletos pediátricos son utilizados tanto en terapias de rehabilitación como en la vida diaria para permitir a los niños una mayor independencia y mejorar con ello su calidad de vida.

Enfermedades neuromusculares

En los casos pediátricos, estos dispositivos están diseñados para niños con enfermedades neuromusculares (atrofia medular espinal, distrofias musculares o miopatías, entre otras) y con parálisis cerebral, ya que están pensados para completar los tratamientos de rehabilitación, de ahí que el Hospital Virgen de la Arrixaca se haya planteado incorporarlo.

Entre los beneficios que aportaría el contar con este exoesqueleto pediátrico en rehabilitación destaca el ampliar y mantener el rango de las articulaciones, mejorando el tono y la fuerza muscular; mejoría de la función respiratoria; mayor capacidad de realizar actividades básicas de la vida cotidiana, mejorando a su vez la autoestima de los pacientes; retraso en las complicaciones musculoesqueléticas propias y disminución de la espasticidad -rigidez de los músculos-.

Por ello, la dirección del Hospital de la Arrixaca insiste en que existe una necesidad y que su adquisición mejoraría la asistencia de los niños con discapacidades motoras en nuestra Región, «lo que hace necesario el suministro de este exoesqueleto pediátrico».

En la Región de Murcia ya se están usando exoesqueletos para la mejora de la movilidad de pacientes con discapacidades motoras, aunque algunos de ellos llegan de mano de la iniciativa privada o de asociaciones de familiares, como es el caso de la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple (Amdem) que adquirió uno en el año 2021 para mejorar los tratamientos que ofrecen a sus pacientes -en este caso adultos- y «con los que logramos reducir los tiempos de recuperación en personas con parálisis total o parcial de los miembros inferiores», indican sus responsables.

El caso del exoesqueleto Atlas 2030, diseñado para pacientes pediátricos, lleva músculos artificiales, sensores que detectan la intención de caminar del niño con ocho articulaciones activas para aportar movilidad en todas las direcciones.

Además, interpreta la intención de movimiento del paciente de forma no invasiva y responde a esta intención en cada paso.

Las dimensiones del dispositivo son fácilmente ajustables al crecimiento de los menores, por lo que se puede utilizar con niños de distintas edades, y es de fácil colocación. Este exoesqueleto garantiza la seguridad del paciente y aportar al niño la sensación de caminar por sí mismo, facilitando también la rehabilitación.