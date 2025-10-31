La Arrixaca incorpora una nueva técnica para anclar prótesis al hueso en pacientes amputados

El Hospital Virgen de la Arrixaca ha incorporado una nueva técnica para el tratamiento de pacientes que han sufrido una amputación traumática, la osteointegración, un procedimiento quirúrgico que permite anclar directamente una prótesis al hueso del paciente.

Con ella se logra una conexión más estable entre el cuerpo y la prótesis, mejorando la comodidad y el control del dispositivo y permitiendo una marcha más natural.

Hasta el momento ya se han realizado dos intervenciones de este tipo a pacientes murcianos en el Hospital Virgen de la Arrixaca, tal y como se puso ayer de manifiesto durante la jornada científica organizada por la Sociedad Murciana de Medicina Física y Rehabilitación y que giró en torno a la rehabilitación el paciente amputado.

Los casos fueron dados a conocer por los doctores César Salcedo y Javier Martínez, del equipo de Cirugía Reconstructiva del Aparato Locomotor de la Arrixaca, quienes expusieron que para poner en marcha esta técnica en la Región de Murcia los profesionales de El Palmar tuvieron que formarse primero en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona con el doctor Pablo Corona, que es quien ha iniciado la osteointegración en España y asistió a las dos intervenciones realizadas en la Arrixaca.

Los pacientes han sido un militar de 32 años que sufrió la amputación de una pierna y una mujer de 80 años que fue arrollada por un coche en un accidente en Cartagena y perdió las dos extremidades inferiores. En ambos casos la recuperación ha sido total y «el 90% del éxito se debe al trabajo de rehabilitación», insiste el doctor Salcedo.

Los especialistas de la Arrixaca pensaron que el primer paciente era un buen candidato para iniciar esta técnica, ya que tenía problemas de movilidad y para poder atender a su hijo pequeño. "Por ello se le colocó un sistema personalizado que ha dado tan buen resultado que se ha incorporado a su trabajo y le ha cambiado la vida", explicaba este jueves el doctor Javier Martínez.

El segundo caso fue algo curioso, reconocía César Salcedo, ya que fue la paciente de 80 años la que se presentó en su consulta de pediatría, "con la sala llena de niños" y "nos dijo que sabía que queríamosempezar con la técnica y que quería que la probáramos con ella". Los especialistas se sorprendieron, pero "es una mujer que tenía una mala adaptación al anclaje, dolor e inestabilidad, pero un gran espíritu de superación. Tenía claro que quería andar", por lo que pese a su edad no se lo pensaron y plantearon el caso al doctor Corona.

Ahora, Josefa camina con dos bastones y presume a sus 82 años en redes sociales de haber sido una de las primeras pacientes que se ha sometido a esta técnica en la Región de Murcia.

Javier Martínez se mostraba ayer satisfecho de que el equipo haya conseguido traer esta técnica a la Región de Murcia y constituir un grupo multidisciplinar para dar la mejor solución a los pacientes. "Somos un servicio con mucha experiencia para valorar aquellos casos que requieren reconstrucción, siempre que haya una extremidad viable, o si se opta por la amputación tras una lesión traumática", indicaba.

No obstante, ambos coincidían en la importancia de la rehabilitación al decir que "en cualquiera de las dos estrategias, reconstrucción o amputación, la rehabilitación temprana del paciente es fundamental".

Estrategias para un tratamiento integral del paciente amputado

El encuentro de la Sociedad Murciana de Medicina Física y Rehabilitación reunió ayer en la Arrixaca a especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos ortoprotésicos y otros profesionales sanitarios, con el objetivo de actualizar los conocimientos y estrategias de tratamiento integral del paciente amputado, desde el momento quirúrgico hasta la completa reintegración funcional y social.

Sus responsables destacan que la elección del tema responde a la necesidad creciente de profundizar en un abordaje coordinado del paciente amputado. "La Medicina Física y Rehabilitación constituye el eje central del proceso asistencial del paciente amputado", afirman. Su papel abarca desde la valoración funcional y el tratamiento preprotésico, hasta el entrenamiento con la prótesis y la adaptación a las actividades de la vida diaria, siempre con una perspectiva integral que incluye la atención psicológica y social.