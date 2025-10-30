XXIV Noche de las Telecomunicaciones: un reconocimiento al sector

La Finca Buenavista volvió a vestirse de gala para acoger la vigesimocuarta edición de La Noche de las Telecomunicaciones de la Región de Murcia, una cita que reunió a las principales figuras del sector tecnológico y digital en una velada marcada por la innovación, el talento y la emoción de los reconocimientos. El evento, organizado por el Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia (Coiterm y Aiterm), volvió a consolidarse como uno de los encuentros profesionales más relevantes del panorama nacional.

El acto fue inaugurado por Salvador Gómez, decano del Colegio y presidente de la Asociación, quien vivió por primera vez esta cita como máximo responsable de ambas entidades.

Salvador Gómez, decano del Colegio Oficial y presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia, durante su discurso de bienvenida. / L. O.

Kerberos - Premio a la Innovación en la Industria de las Telecomunicaciones

La primera distinción de la noche, el premio a la Innovación en la Industria de las Telecomunicaciones, recayó en Ingeniería Kerberos, reconocida por su contribución a la investigación y a la innovación en proyectos de alto impacto en los ámbitos aeroespacial y de defensa. El galardón fue recogido por Emilio Lozano, director general en ingeniería de la compañía, de manos de Ignacio Martos, director para Administraciones Públicas en Levante en Minsait.

Emilio Lozano, director general en ingeniería de Kerberos, recoge el premio de manos de Ignacio Martos, director para Administraciones Públicas en Levante en Minsait. / L. O.

E-Lighthouse - Premio Conectividad Estratégica Regional

A continuación, E-Lighthouse Network Solutions fue distinguida con el premio Conectividad Estratégica Regional por el desarrollo de herramientas avanzadas para la planificación y optimización de redes de telecomunicaciones. Pablo Pavón, director general de Hidrógeno de la empresa, recibió el reconocimiento de David Pérez, director territorial de Vodafone en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

Pablo Pavón, director general de Hidrógeno de E-Lighthouse, recibió el reconocimiento de David Pérez, director territorial de Vodafone en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. / L. O.

Unicef España - Premio a la Transformación Digital para Sectores Sociales o Desfavorecidos

El premio a la Transformación Digital para Sectores Sociales o Desfavorecidos fue para Unicef España, por fomentar la promoción y desarrollo de tecnologías avanzadas para impulsar y proteger los derechos de la infancia. Carolina Olivares, presidenta de Unicef en Murcia, recogió el galardón de manos de Armando López, manager territorial de Relaciones Institucionales de MasOrange.

Carolina Olivares, presidenta de Unicef en Murcia, recogió el galardón de manos de Armando López, manager territorial de Relaciones Institucionales de MasOrange. / L. O.

SAES - Premio al Liderazgo Tecnológico en Proyectos de Defensa

Por su parte, la empresa SAES fue galardonada con el premio al Liderazgo Tecnológico en Proyectos de Defensa, por su desarrollo innovador en proyectos tecnológicos de gran impacto para la defensa nacional. José Javier Mármol, presidente de la compañía, recibió el premio de Jordi Giné, director de Grandes Empresas y Administraciones Públicas de Telefónica en Territorio Este.

José Javier Mármol, presidente de SAES, recibió el premio de Jordi Giné, director de Grandes Empresas y Administraciones Públicas de Telefónica en Territorio Este. / L. O.

Benito Úbeda Miñarro - Premio Teleco del Año

Tras la entrega, el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, destacó la contribución del sector al progreso y la competitividad de la Región.

El broche de oro de la velada, tras la cena preparada por el chef 2 Estrellas Michelín Pablo González-Conejero, lo puso la entrega del premio Teleco del Año a Benito Úbeda Miñarro, doctor en Informática ‘cum laude’ especializado en Inteligencia Artificial y Electrónica, profesor y vicedecano de Estudios de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, además de socio fundador de la ‘spin-off’ OdínS. La decana del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Marta Balenziaga, fue la encargada de entregarle el galardón.

Benito Úbeda Miñarro recoge el premio de manos de la decana del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Marta Balenziaga. / L. O.

La noche concluyó con una sorpresa: el reconocimiento a Juan Luis Pedreño, quien recibió la insignia de oro por sus 16 años al frente del Coiterm y Aiterm, en agradecimiento a su dedicación y liderazgo en favor de la profesión.

La noche concluyó con una sorpresa: el reconocimiento a Juan Luis Pedreño, quien recibió la insignia de oro por sus 16 años al frente del Coiterm y Aiterm. / L. O.

Más sobre el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Región de Murcia

Web: https://coiterm.org/

Dirección: C/Manresa, 1 9ºA, 30004, Murcia

Teléfono: 968 22 23 07

Email del Colegio Oficial: administracion@coiterm.org

Email de la Asociación: administracion@aiterm.org