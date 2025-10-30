Medio ambiente
El sector turístico reclama responsabilidad ante los mensajes "catastrofistas" sobre el Mar Menor
Los empresarios alertan: los mensajes negativos provocan cancelaciones, pérdida de reservas y ponen en riesgo miles de empleos
La Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur) y la Estación Náutica Costa Cálida han hecho un llamamiento a la responsabilidad en la forma en que se comunica la situación del Mar Menor. En un comunicado conjunto, ambas entidades han advertido de que los mensajes “catastrofistas y exagerados” sobre la laguna pueden poner en riesgo años de trabajo y el futuro de numerosas familias vinculadas al turismo.
Según las asociaciones, la imagen del Mar Menor atraviesa un momento delicado y requiere de una actitud prudente por parte de todos los actores que influyen en la opinión pública, especialmente medios de comunicación, partidos políticos e instituciones. “Cuidar el Mar Menor también es cuidar la comunicación que se hace acerca de él”, subrayan en su escrito.
Hostetur y la Estación Náutica recordaron que el Mar Menor constituye uno de los espacios naturales, culturales y turísticos más singulares del Mediterráneo. Su valor, apuntan, trasciende las fronteras de la Región de Murcia y forma parte de la identidad colectiva de España. Por ello, insisten en que su protección debe ser una responsabilidad compartida y no un terreno de confrontación política.
Las asociaciones consideran un “grave error estratégico y social” convertir la situación ambiental de la laguna en "un instrumento de manipulación o enfrentamiento", ya que ello amenaza la imagen de un destino turístico que da empleo a miles de familias.
“La imagen turística, un activo frágil”
El comunicado advierte de que la reputación de un destino se construye con esfuerzo, inversión y tiempo, pero puede deteriorarse rápidamente por mensajes "alarmistas o descontextualizados". En este sentido, recuerdan que el Mar Menor y la Costa Cálida se han consolidado como un referente del turismo náutico, deportivo, familiar y sostenible, gracias a la colaboración público-privada entre el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Hostetur y la Estación Náutica.
“Cada mensaje que se difunde sin rigor genera desconfianza”, alertan las entidades, que vinculan esa desconfianza con cancelaciones, pérdida de reservas y un descenso del interés por el destino. A su juicio, informar sobre los problemas ambientales es necesario, pero hacerlo sin matices puede causar un “daño directo” a la economía local.
Frente a las críticas que a veces señalan al turismo como responsable del deterioro del entorno, Hostetur y la Estación Náutica defienden el papel del sector como aliado en la recuperación ambiental. Señalan que muchas empresas han reducido su huella ecológica, impulsado programas de educación ambiental y participado en campañas de limpieza y concienciación.
“El turismo sostenible no solo convive con la recuperación del Mar Menor, sino que la impulsa”, afirman, destacando que cada visitante que disfruta del entorno desde el respeto contribuye a su revalorización y a la difusión de una imagen positiva del territorio.
Un llamamiento a la comunicación responsable
Las asociaciones piden a las administraciones públicas, partidos políticos y medios de comunicación que actúen con “extrema prudencia” al informar sobre el estado ecológico de la laguna. Exagerar los datos o presentar el problema de forma sensacionalista, aseguran, puede tener un “efecto devastador” sobre el turismo, la inversión y la cohesión social del área.
El comunicado concluye apelando a un discurso constructivo y cooperativo, basado en soluciones y en la colaboración entre todos los agentes implicados. Para Hostetur y la Estación Náutica, convertir el Mar Menor en un símbolo de regeneración, innovación y compromiso es la mejor estrategia para garantizar su futuro como destino sostenible. “Cuidar su imagen es cuidar también el empleo, la economía y la esperanza de toda una comarca”, recuerdan.
