Medio ambiente

El sector turístico reclama responsabilidad ante los mensajes "catastrofistas" sobre el Mar Menor

Los empresarios alertan: los mensajes negativos provocan cancelaciones, pérdida de reservas y ponen en riesgo miles de empleos

Imagen panorámica del Mar Menor

Imagen panorámica del Mar Menor / Miteco

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

La Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur) y la Estación Náutica Costa Cálida han hecho un llamamiento a la responsabilidad en la forma en que se comunica la situación del Mar Menor. En un comunicado conjunto, ambas entidades han advertido de que los mensajes “catastrofistas y exagerados” sobre la laguna pueden poner en riesgo años de trabajo y el futuro de numerosas familias vinculadas al turismo.

Según las asociaciones, la imagen del Mar Menor atraviesa un momento delicado y requiere de una actitud prudente por parte de todos los actores que influyen en la opinión pública, especialmente medios de comunicación, partidos políticos e instituciones. “Cuidar el Mar Menor también es cuidar la comunicación que se hace acerca de él”, subrayan en su escrito.

Hostetur y la Estación Náutica recordaron que el Mar Menor constituye uno de los espacios naturales, culturales y turísticos más singulares del Mediterráneo. Su valor, apuntan, trasciende las fronteras de la Región de Murcia y forma parte de la identidad colectiva de España. Por ello, insisten en que su protección debe ser una responsabilidad compartida y no un terreno de confrontación política.

Las asociaciones consideran un “grave error estratégico y social” convertir la situación ambiental de la laguna en "un instrumento de manipulación o enfrentamiento", ya que ello amenaza la imagen de un destino turístico que da empleo a miles de familias.

“La imagen turística, un activo frágil”

El comunicado advierte de que la reputación de un destino se construye con esfuerzo, inversión y tiempo, pero puede deteriorarse rápidamente por mensajes "alarmistas o descontextualizados". En este sentido, recuerdan que el Mar Menor y la Costa Cálida se han consolidado como un referente del turismo náutico, deportivo, familiar y sostenible, gracias a la colaboración público-privada entre el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Hostetur y la Estación Náutica.

El Mar Menor vive una situación delicada tras las miles de toneladas de arrastres que llegaron con la dana Alice.

El Mar Menor vive una situación delicada tras las miles de toneladas de arrastres que llegaron con la dana Alice. / Ecologistas en Acción

“Cada mensaje que se difunde sin rigor genera desconfianza”, alertan las entidades, que vinculan esa desconfianza con cancelaciones, pérdida de reservas y un descenso del interés por el destino. A su juicio, informar sobre los problemas ambientales es necesario, pero hacerlo sin matices puede causar un “daño directo” a la economía local.

Frente a las críticas que a veces señalan al turismo como responsable del deterioro del entorno, Hostetur y la Estación Náutica defienden el papel del sector como aliado en la recuperación ambiental. Señalan que muchas empresas han reducido su huella ecológica, impulsado programas de educación ambiental y participado en campañas de limpieza y concienciación.

“El turismo sostenible no solo convive con la recuperación del Mar Menor, sino que la impulsa”, afirman, destacando que cada visitante que disfruta del entorno desde el respeto contribuye a su revalorización y a la difusión de una imagen positiva del territorio.

Un llamamiento a la comunicación responsable

Las asociaciones piden a las administraciones públicas, partidos políticos y medios de comunicación que actúen con “extrema prudencia” al informar sobre el estado ecológico de la laguna. Exagerar los datos o presentar el problema de forma sensacionalista, aseguran, puede tener un “efecto devastador” sobre el turismo, la inversión y la cohesión social del área.

El comunicado concluye apelando a un discurso constructivo y cooperativo, basado en soluciones y en la colaboración entre todos los agentes implicados. Para Hostetur y la Estación Náutica, convertir el Mar Menor en un símbolo de regeneración, innovación y compromiso es la mejor estrategia para garantizar su futuro como destino sostenible. “Cuidar su imagen es cuidar también el empleo, la economía y la esperanza de toda una comarca”, recuerdan.

