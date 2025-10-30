La Región de Murcia reafirma su liderazgo emprendedor en WIP 2025

El ‘Día de la Persona Emprendedora WIP 2025’ dibujó este miércoles el mapa de una Región de Murcia que no solo quiere emprender, sino que quiere hacerlo con ambición y músculo industrial: más de 3.000 asistentes, talleres para escolares con planetario incluido y un programa doble -Rookie por la mañana y Emprendedores por la tarde- que mostró desde la chispa de la primera idea hasta la rugosidad de convertirla en negocio.

La jornada, impulsada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social a través del Instituto de Fomento (Info), se presentó como un termómetro del ecosistema: un mosaico de iniciativas tecnológicas, marcas artesanas y proyectos de ocio científico que, juntos, explican por qué la Región mantiene un ritmo emprendedor superior a la media nacional.

La consejera Marisa López Aragón trasladó una fotografía numérica que respalda la sensación: «La Región de Murcia mantiene un ritmo emprendedor superior a la media nacional, con casi 2.000 sociedades creadas entre enero y agosto, lo que supone un crecimiento interanual del 6,5 por ciento frente al 5,2 por ciento nacional. En términos diarios, son 8,1 nuevas empresas cada día, frente a las 6,5 del conjunto del país». López Aragón añadió que la comunidad es «la séptima con más ‘startups’» y reivindicó el esquema regional de ayudas como un elemento diferencial: «Una de las regiones a la vanguardia en políticas de apoyo al emprendimiento tecnológico, con un esquema de ayudas que no existe en ninguna otra parte de España».

Bárbara Cervezas Artesanas fue una de las empresas emergentes presentes en los stands del foro. / Juan Carlos Caval

Esas cifras se contaron entre ponencias, stands y experiencias inmersivas. El formato del foro, dividido en Rookie y Emprendedores, permitió encadenar la pedagogía con la puesta en valor: por la mañana, talleres para edades tempranas centrados en habilidades como la comunicación, la creatividad y la gestión del fracaso; por la tarde, mesas y ponencias para startups consolidadas, inversores y pymes en crecimiento.

Voces desde el terreno

El relato del día no se quedó en la macroeconomía: emergió desde la barra del stand y el planetario portátil. Naila, de Bárbara Cervezas Artesanas (Totana), describió la doble vía de su empresa: «Hacemos envío a toda España y también visitas en fábricas. La gente puede venir y conocer un poco la historia de la cerveza, cómo la elaboramos nosotros, y tomarse un aperitivo». Para Naila, eventos como el foro son de mucha ayuda: «Nos da visibilidad y pueden también comprarla, probarla, conocernos y seguirnos en redes sociales».

Mayes, tras la firma Mico Things, habló del artesanado digital: bisutería por encargo, talleres y una venta que, mayoritariamente, transita por web e Instagram. « Este tipo de iniciativas ayudan a dar visibilidad, mucha gente me ha seguido en redes sociales», explicó, subrayando el valor de los escaparates presenciales para microemprendedores sin punto de venta físico.

Stand de Brava Drinks. / Juan Carlos Caval

Brava Drinks, representada por su cofundador, Manuel Franco, contó una trayectoria de cuatro años que ha sabido conjugar producto local y premios internacionales: su kombucha, fabricada en Lorquí, ha logrado reconocimientos en 2023 y 2024. «La aventura de emprender lleva por varios caminos… estamos creciendo sin parar», resumió Franco, quien aconsejó a jóvenes emprendedores que estudien el mercado y busquen diferenciación.

Astroversia, la primera empresa de astroturismo de la Región, se encargó de «acercar las estrellas» a las más de 300 personas que participaron en la actividad. Un planetario 360 ofreció pases de divulgación científica para colegios y público general, una fórmula que «ayuda a llegar a un público al que quizá de primera no habría buscado este tipo de experiencias», según explicó la fundadora de la empresa, Gemma García.

Inspiración, herramientas y premios

En el escenario se alternaron perfiles y tonos: desde relatos de influencers como Kalon Bay (Alicia Catalán) hasta casos de éxito empresariales y ponencias técnicas. La mañana incluyó voces jóvenes como Marc Revert, fundador de una empresa de inteligencia artificial con tan solo 15 años, y la mezcla singular de Nacho Fenollar, mago-formador y presidente de la Federación Española de Debate y Oratoria. Fenollar, ante un auditorio joven, lanzó una invitación al riesgo: «No intentéis pararos a analizar si es difícil o no es difícil. Poneos a hacerlo. Sed realista, pero poneos a hacerlo. Lanzaos». Su intervención trazó una pedagogía del aprendizaje por la experiencia: «Si vosotros pensáis, bueno, pero es que yo he aprendido y no salió bien, os prometo que sirve. Porque tu habilidad es para el resto de vuestra vida».

Nacho Fenollar, mago-formador, durante su ponencia. / Juan Carlos Caval

Por la tarde, el bloque dirigido a emprendedores consolidó el pulso tecnológico con ponencias sobre inteligencia artificial y ciberseguridad (Enrique Serrano), casos de crecimiento (Beatriz Magro, Komvida Kombucha) y propuestas que difícilmente se encasillan (Tenor Zapata). El cierre fue la proclamación del Emprendedor del Año, un galardón que salió de 12 candidatos y que corona el año de innovación local con reconocimiento público.