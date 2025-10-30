La Región jubilará a 2.852 médicos en diez años pese a tener una de las plantillas más jóvenes

La Región de Murcia jubilará en los próximos diez años a 2.852 médicos, el 34% de su plantilla actual que se sitúa en 8.389 profesionales. Ante esta realidad, que se repetirá en el resto de comunidades autónomas, la Organización Médica Colegial (OMC) pide a los responsables políticos una planificación a medio y largo plazo que logre cubrir las necesidades de especialistas y garantice el relevo generacional.

Pese a las previsiones de jubilaciones, "en España no faltan médicos, contamos con una media de profesionales superior a la europea, lo que necesitamos es una mejor distribución y planificación a medio y largo plazo". De esta forma se ha pronunciado este jueves el presidente de la OMC, Tomás Cobo, durante la presentación del Estudio sobre Demografía Médica 2025, en el que se hace una radiografía de la situación actual, con la previsión de jubilaciones a futuro y la necesidad de profesionales por especialidades.

Cobo, que ha estado acompañado por el secretario general, José María Rodríguez; la vicesecretaria, Virginia Izura; y el coordinador de la Fundación Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada y coautor del estudio, Vicente Matas, afirma que España supera la media europea de densidad médica, ya que según Eurostat contamos con 439 médicos por cada 100.000 habitantes, frente al promedio europeo de 420. Sin embargo, existe una desigual distribución territorial. Ocho comunidades autónomas superan los 568 médicos en activo por cada 100.000 habitantes (Madrid, Asturias, Navarra, Aragón, País Vasco, Cantabria, Castilla y León y Extremadura), mientras que Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla se sitúan por debajo.

Según las cifras presentadas por el secretario general de la OMC, la Región de Murcia se sitía por debajo de la media, con 535 médicos por cada 100.000 habitantes, mientras que Madrid y Asturias están a la cabeza, con 671 y 642, respectivamente.

Edad media de los médicos por comunidades autónomas. / L.O.

La edad media de los médicos españoles es de 47,49 años. Aunque en este caso, la Región de Murcia está entre las autonomías con las plantillas de médicos más jóvenes con una medida de edad de 46,43 años, sólo mayor que en Madrid. Por contra, Ceuta y Melilla tienen las plantillas más envejecidas.

Pese a contar con una de las edades medias más bajas de España, el 34% de los médicos de la Región de Murcia (2.852 profesionales) se jubilará en los próximos diez años, ya que estos son los profesionales que actualmente están por encima de los 55 años.

En cuanto a las especialidades más envejecidas, José María Rodríguez menciona las de Estomatología, Medicina de Educación Física, Medicina del Trabajo y Medicina Legal y Forense. Las más jóvenes, por contra, son Psiquiatría del niño y el adolescente, Oncología médica y Neurocirugía.

El trabajo desarrollado por la OMC, y en el que también se ha tenido en cuenta el número de facultades de Medicina que hay en España y las plazas MIR que se convocan cada año, recoge que las previsiones de reposición de profesionales son positivas para la Región de Murcia, ya que está entre las comunidades que lograrán reponer a los médicos que se jubilen en los próximos años. Esta tasa de reposición en la Comunidad es del 1,08, lo que viene a decir que se incorporarán al sistema 1,08 médicos por cada uno que se jubile. El territorio con mayor capacidad de reponer es Aragón (2,32) y el que menos, en rojo, Asturias, (0,99).

Murcia importa médicos de otras autonomías

Respecto a los movimientos de profesionales dentro del territorio nacional, el Estudio sobre Demografía Médica 2025 indica que Cataluña y Madrid son las comunidades más exportadoras de médicos, ya que son las zonas de donde salen más profesionales hacia otras autonomías. Mientras que Murcia está en el grupo de territorios a los que más se desplazan los médicos que cambian de comunidad. Esto hace que la Región de Murcia tenga un saldo neto positivo del 6,5%, ya que recibe más médicos de los que exporta.

Desde 1997, uno de cada cinco médicos (17,9%) ha cambiado de provincia para ejercer. La mayor movilidad se concentra entre los 35 y 54 años. Baleares es la comunidad que más facultativos acoge, mientras que Lleida y Tarragona son las que más profesionales han visto emigrar hacia otras provincias.

Los responsables de la OMC también explican que la media nacional de especialistas en nuestro país es de 2,15 por 1.000 habitantes, con Asturias (2,76), Navarra (2,65) y País Vasco (2,53) a la cabeza y once comunidades que superan la media nacional. En este caso, la Región de Murcia está por debajo, con 2,09 especialistas por cada 1.000 habitantes.

Especialistas por cada mil habitantes. / L.O.

También destaca el trabajo presentado este jueves que Medicina de Familia y Comunitaria es la fortaleza europea. España ocupa el cuarto lugar de la UE con 94,8 especialistas por 100.000 habitantes, muy por encima de la media europea (72,9).

Vicente Matas detalla que de las 9.007 plazas MIR que salieron en la última convocatoria, Medicina Familiar es la más numerosa, con el 27,9% de todas las plazas, ya que "esta es la base del sistema sanitario". Sin embargo, avisa de que es precisamente en Atención Primaria donde hay más problemas se van a encontrar para cubrir a los médicos que se van a jubilar. Por ello alerta de que "si no se resuelven los problemas en Atención Primaria, tendrá problemas todo el sistema de salud".

La vicesecretaria de la OMC abordaba este jueves la situación de la feminización de la profesión, una realidad creciente ya que las mujeres representan el 59,3% de los colegiados en activo, tendencia que seguirá aumentando en los próximos años. En las facultades, siete de cada diez estudiantes de Medicina (71%) son mujeres, lo que anticipa un cambio estructural en el ejercicio y organización de la profesión. Esta feminización es mayor entre las comunidades autónomas del norte de España. En la Región de Murcia es del 57%.

España, líder en número de facultades

La Organización Médica Colegial señala que España es líder mundial en número de facultades de Medicina. Su número ha pasado de 44 a 53 desde 2018 (38 públicas y 15 privadas), lo que convierte a España en el país con más facultades de Medicina por habitante del mundo. Sin embargo, se incrementan un 258% las plazas universitarias en Medicina en universidades privadas frente al 51% de la pública. A pesar del crecimiento, España sigue por debajo de la media de la OCDE en graduados: 13,6 por cada 100 000 habitantes frente a 14,5, ya que el hecho de que haya muchas facultades no hace que los estudiantes terminen los estudios y se gradúen.

Ante esta realidad, la OMC propone la creación de un 'pacto de reposición' en el Consejo Interterritorial que permita coordinar entre comunidades autónomas la reposición de profesionales sanitarios, especialmente en las zonas con mayor déficit. Este acuerdo incluiría mecanismos de redistribución equitativa de plazas, criterios comunes de planificación, incentivos para la movilidad entre territorios y herramientas de evaluación conjunta. Además, el informe advierte que las mejoras laborales vinculadas a la conciliación —como maternidad y paternidad— requerirán un aumento de las plantillas para mantener la calidad asistencial.