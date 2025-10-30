El programa Pares ha realojado a 70 familias en riesgo

El Gobierno regional favorece el acceso a una vivienda a familias en situación de exclusión social con una inversión de 13,5 millones de euros, destinados tanto a la adquisición de viviendas como al desarrollo del acompañamiento social. El programa PARES, impulsado por las consejerías de Política Social y de Fomento, ya ha permitido el realojo de 70 familias en la Región desde 2015. Esta iniciativa, financiada por Fondos FEDER, FSE y de la Comunidad Autónoma, está dirigida a facilitar el acceso a una vivienda a familias vulnerables, promoviendo su integración social, laboral, educativa y sanitaria.

La Consejería de Política Social acogió este miércoles un encuentro con más de una decena de familias beneficiarias de este programa, en el que han participado la consejera Conchita Ruiz, el consejero Jorge García Montoro, y miembros de la Asociación Habito.

Ante el éxito del programa, Política Social ampliará su participación en el acompañamiento social hasta 2028 «con una nueva convocatoria, que se publicará antes de que acabe el año, dirigida a entidades sociales encargadas de acompañar a las familias en ese proceso, que estará dotada con cerca de un millón de euros», señaló la consejera, Conchita Ruiz.

Por su parte, el consejero de Fomentó subrayó la apuesta prioritaria del Ejecutivo regional por las políticas de acceso al hogar que ha permitido la adquisición por parte de la Comunidad de 96 viviendas, con una inversión de 9,7 millones de euros, las últimas 12 viviendas, recientemente adquiridas y distribuidas en cinco municipios, ya están adscritas a la nueva convocatoria del programa.

Desde la Consejería de Fomento e Infraestructuras se adquieren y adaptan los inmuebles que son cedidos a los ayuntamientos de las distintas localidades, que pasan a formar parte del parque de vivienda pública municipal de cada municipio adherido al Programa.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad se encarga del acompañamiento a las familias beneficiarias de este programa, a través de la Asociación Habito, encargándose, además, de la integración y el seguimiento, siempre en coordinación con los Servicios Sociales municipales y el Servicio de Vivienda de los Ayuntamientos.