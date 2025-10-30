El Gobierno regional se compromete a presentar los Presupuestos de 2026, pero no a aprobarlos

El Gobierno regional asegura que presentará el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2026, tal y como lleva haciendo desde que comenzó la legislatura. Que se aprueben es otro asunto bien distinto.

El portavoz del Ejecutivo presidido por Fernando López Miras, Marcos Ortuño, afirmó este jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno que "la Región de Murcia necesita presupuestos también en 2026 para seguir avanzando en sanidad, en educación y en políticas sociales". Por eso, bloquearlos equivale a "bloquear el futuro de la Región y, por eso, el Gobierno regional va a elaborar los Presupuestos de 2026 y, por supuesto, los va a presentar".

"A partir de ahí", añadió, "serán los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional los que tendrán que decidir si quieren bloquear el futuro de la Región", puesto que no aprobar las cuentas del año próximo "es malo para los ciudadanos de la región".

"No somos Pedro Sánchez, que no ha sido capaz de presentar ni un solo proyecto de Presupuestos en toda la legislatura", recalcó el portavoz.

Fue el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, quien dejó entrever el pasado martes que la Región podría prorrogar las cuentas de 2025 el año que viene. "Tenemos un Presupuesto aprobado hace apenas dos meses y que, además, puede estar plenamente vigente para lo que resta de legislatura", señaló durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Antes, ante los micrófonos de Onda Regional de Murcia (ORM), explicaba que no renuncia a intentar llegar a un acuerdo para aprobar unas cuentas en los próximos meses, pero que, "ahora mismo, tal y como están las cosas y con la actitud de bloqueo permanente y de intentar torpedear la labor de Gobierno por babor y por estribor que está llevando a cabo Vox", lo ve "francamente difícil".