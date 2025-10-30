Limcamar renueva su compromiso con EcoVadis

Limcamar, empresa especializada en licitaciones para Servicios de Limpieza profesional en España y Portugal, ha certificado su compromiso con la responsabilidad social, el respeto medioambiental y las buenas prácticas éticas en su actividad empresarial, con la obtención del distintivo ‘Commited’ de EcoVadis.

EcoVadis evalúa a más de 100.000 empresas en todo el mundo en base a criterios rigurosos que abarcan cuatro áreas clave: medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética empresarial y compras sostenibles. Obtener el ‘Commited’ sitúa a Limcamar entre el 45% de las empresas mejor valoradas por su desempeño en sostenibilidad, un reconocimiento que cobra especial relevancia en un contexto donde la responsabilidad corporativa es cada vez más exigida por clientes, instituciones y la sociedad en general.

Este logro reafirma el compromiso de Limcamar con un modelo de empresa sostenible que pone a las personas en el centro, promoviendo la igualdad, la formación y el desarrollo profesional de sus más de 10.500 trabajadores, en su mayoría mujeres.

“Nuestro mayor valor son las personas que forman Limcamar. La sostenibilidad empieza dentro, con equipos formados, reconocidos y comprometidos con su trabajo”, destaca Pedro Martínez Cánovas, director gerente de la compañía.

Entre todos los aspectos auditados, EcoVAdis ha valorado muy positivamente (100 puntos sobre 100) que la empresa ha emitido una política global que integra compromisos y objetivos cualitativos y cuantitativos sobre la gestión de sus compras sostenibles.

El enfoque social de Limcamar se complementa con una gestión responsable y transparente que integra criterios medioambientales y éticos en cada proceso, desde la formación del personal hasta las compras sostenibles.

Operando bajo el marco de 52 convenios colectivos distintos, y una amplia presencia en sectores como la industria, la sanidad, el retail y las oficinas, Limcamar demuestra su total compromiso con la diversidad sectorial y el cumplimiento riguroso de la normativa laboral vigente. Ante se escenario, la sostenibilidad no se entiende sin compromiso social, ni la excelencia sin el bienestar de las personas que la hacen posible.

Un referente en licitaciones sostenibles

Líder en licitaciones de servicios de limpieza profesional, Limcamar acompaña a sus clientes en la implantación de soluciones sostenibles, eficientes y adaptadas a cada entorno, garantizando resultados de calidad y valor añadido.

Con casi 40 años de trayectoria, la empresa —situada entre las cinco primeras del sector en España según el ranking DUNS 100.000— combina eficiencia operativa, innovación tecnológica y responsabilidad social para construir un futuro más limpio, justo y sostenible.