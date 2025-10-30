La Ley de Vivienda Asequible, en manos del PSRM tras anunciar Vox que votará que no

Vox anunció este jueves que no apoyará mañana la convalidación del Decreto-Ley de Vivienda Asequible del Gobierno de la Región de Murcia, por lo que deja en manos del Partido Socialista que se salve o no una de las medidas estrella de Fernando López Miras, con la que pretende facilitar el acceso a la vivienda, uno de los principales problemas para los ciudadanos, especialmente los jóvenes.

Precisamente ayer, el PSRM anunciaba tres condiciones para apoyar la convalidación del decreto: que "el suelo público que se done siempre sea público" y no se pueda privatizar con el paso de los años, que un mínimo de un 30% de estas viviendas estén destinadas a alquileres asequibles y que se dupliquen los fondos del aval joven.

"Si el decreto de vivienda de López Miras no sale adelante, será exclusivamente fracaso del presidente regional. Lo que no va a permitir el Partido Socialista es que tomen por tontos a la ciudadanía de la Región de Murcia. Viviendas asequibles por 180.000 euros, 90 metros cuadrados, es de todo menos asequible", manifestaba este jueves el secretario general del PSOE murciano, Francisco Lucas, que acusó a Fernando López Miras de ser "incapaz de gestionar y de dialogar con las otras fuerzas políticas".

No vamos a permitir que tomen por tontos a la ciudadanía; viviendas asequibles por 180.000 euros, 90 metros cuadrados, es de todo menos asequible" Francisco Lucas — Secretario general PSRM

Desde el Partido Popular, sin embargo, opinan que la oferta de los socialistas "es la oferta del fracaso de Pedro Sánchez", presidente con el que la vivienda se ha convertido en la primera preocupación de los españoles. Para el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado, si decae la Ley de Vivienda Asequible, "la alternativa es la ley nacional, la ley de Podemos y Bildu".

Asimismo, presionó a Vox, al insistir en la idea de que están haciendo una "pinza" con el PSOE "para intentar boicotear todas las iniciativas que partan desde el Partido Popular y desde el Gobierno regional".

El PP acusa a Vox de hacer una "pinza" con el PSOE "para intentar boicotear todas las iniciativas que partan desde el Gobierno regional"

Para los 'populares', "hasta ahora cualquier política que se ha desarrollado en España por parte del Gobierno socialista ha sido para incrementar la demanda y eso lo único que ha traído consigo ha sido un incremento de precios". Lo que hace este decreto, explicó Segado, "es precisamente incrementar la oferta de vivienda", que es "la única solución, según todos los expertos y da igual la ideología". "Si no se favorece eso, será, simplemente, por oportunismo político".

El líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, acusa al Ejecutivo murciano de traer un decreto "que es un copia y pega" de lo que su partido dejó hecho cuando formaba parte del Gobierno, pero que "solo da pie a que se construyan viviendas de protección oficial", sin una liberalización del suelo.

"El modelo que ponen encima de la mesa es el 'coliving', un modelo que nos dice que hay que compartirlo todo, que hay que compartir el vehículo, que hay que compartir la vivienda y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Queremos una España de propietarios", señaló Antelo, que considera que estas son "políticas socialistas" asumidas por el Partido Popular, "las mismas políticas de la Agenda 2030".