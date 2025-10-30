Fini Golosinas recibe el premio al Líder de la Logística Sostenible

Fini Golosinas ha sido reconocida con el Premio UNO al Líder de la Logística Sostenible 2025 en los prestigiosos premios Nacionales Líderes de la Logística 2025 por la estrategia integral de sostenibilidad de su cadena de suministro. Durante el acto celebrado en el marco de la feria Logistics & Automation que ha tenido lugar en IFEMA – Madrid, ante más de 200 responsables del sector, el director corporativo de Logística de la compañía, Bernabé Muñoz, ha sido el encargado de recoger el galardón y ha expresado “el honor que supone representar a todos los compañeros que han estado directamente involucrados en los logros que reconoce este premio”.

Los Premios UNO a los Líderes de la Logística 2025 han premiado también en las diferentes categorías de esta edición a Cruz Roja Española, Alcampo España, Grupo Freixenet y Puerto de Indias, junto a la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao y a la periodista de The Objective, Rocío Regidor. La ceremonia de entrega de premios ha estado presidida por el vicepresidente primero de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido; y por el presidente de la patronal logística, Francisco Aranda.

Un modelo logístico sostenible e innovador

The Fini Company, con presencia global de sus productos en más de 100 países del mundo, ha sido la primera empresa de confitería en obtener las certificaciones “Residuo Cero” y “Desperdicio Alimentario Cero” de AENOR. Reconocimientos que refuerzan el compromiso de la compañía, que avanza hacia un modelo logístico cada vez más sostenible e innovador. La estrategia integral de sostenibilidad de Fini ha transformado la planificación y digitalización de su cadena de suministro, logrando que su centro logístico ubicado en el municipio de Yecla garantice la valorización del 99,24 % de los residuos generados, lo que le ha permitido obtener el sello “Residuo Cero”.

El director corporativo de Logística de la compañía, Bernabé Muñoz ha señalado que "Fini cuenta con una hoja de ruta clara en materia de sostenibilidad. Cada departamento contribuye con una planificación alineada con los valores y objetivos estratégicos de la compañía. En el área logística, sostenibilidad y excelencia en el servicio al cliente se consolidan como pilares fundamentales en la toma de decisiones”.

La compañía de golosinas apuesta por la digitalización de procesos, desarrollando modelos predictivos y logrando una estandarización de procesos a nivel global dentro del grupo. Esto les permite disponer de estrategias de compra y logística unificadas, políticas de carga optimizadas y selección de partners con criterios sostenibles.

Logística como motor estratégico

En su intervención durante la entrega de premios, por su parte, el presidente de la patronal logística, Francisco Aranda ha felicitado a los galardonados y ha subrayado que “la logística ha pasado a convertirse en el motor estratégico de las empresas y en palanca imprescindible para impulsar su competitividad y acelerar su crecimiento”. El presidente de UNO ha recordado que “la logística española está sabiendo responder con innovación, responsabilidad y visión. España se está consolidando como un país de referencia logística internacional, capaz de atraer inversión y generar empleo de calidad”.

Al finalizar la entrega de premios ha tenido lugar la mesa redonda “Los Líderes de la Logística”. En ella, los ganadores de las distintas categorías han abordado las claves del éxito de la gestión logística de sus compañías, además de reflexionar sobre los principales retos que afronta el sector en el futuro.

Los premios, consolidados como sello de excelencia y liderazgo en el sector, han premiado en ediciones anteriores a compañías referentes en sus respectivos sectores como Ikea, Coca-Cola, MediaMarkt, Mango, Nestlé, L´Oreal, Makro Adolfo Domínguez o Carrefour, entre otras.

