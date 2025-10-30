La Comunidad adelanta "en tiempo récord" 24 millones de euros de la PAC a más de 8.000 agricultores y ganaderos

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha analizado este jueves un informe de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca sobre el pago de los anticipos de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a 2025. Según informó el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, el Gobierno regional “ha pagado en tiempo récord 24 millones de euros como anticipo de estas ayudas”.

Estas ayudas, que benefician a más de 8.000 agricultores y ganaderos de la Región, se han podido adelantar gracias a una gestión impulsada desde el propio Ejecutivo murciano. Ortuño explicó que “hasta ahora la normativa europea solo permitía anticipar el 50% de estas ayudas, pero gracias a la solicitud del Gobierno regional hemos elevado ese porcentaje hasta el 70%”.

Del total de fondos adelantados, 19,4 millones de euros se han destinado al sector agrícola y 4,6 millones al ganadero. En el caso de la agricultura, los pagos corresponden a líneas como la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la ayuda redistributiva a explotaciones pequeñas y medianas o la ayuda asociada a productores de frutos secos en zonas con riesgo de desertificación.

Por su parte, los anticipos dirigidos al sector ganadero incluyen la producción sostenible de leche de vaca, la ganadería extensiva y semiextensiva de ovino y caprino de carne, así como la ayuda para el pastoreo tradicional. Con estas actuaciones, el Gobierno regional busca reafirmar su compromiso con el campo murciano.

El futuro de la PAC

Ortuño aprovechó además para recordar el debate que actualmente se mantiene en Bruselas sobre el futuro de la PAC. Según subrayó, “se trata de una política con un presupuesto insuficiente” y, por ello, el Ejecutivo murciano “estará siempre defendiendo los intereses de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos”.