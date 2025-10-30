El Colegio de Veterinarios de Murcia llama a vacunarse contra la gripe: “Somos la primera barrera”

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia (Icovrm) hace un llamamiento a todos los profesionales veterinarios y ganaderos para que se vacunen frente a la gripe en la campaña estacional de este otoño-invierno. En colaboración con la Consejería de Salud, la entidad ha editado un cartel informativo con el mensaje «Veterinario, ganadero, vacúnate contra la gripe. Somos la primera barrera», subrayando la responsabilidad del sector sanitario-veterinario y agroganadero en la protección de la salud y en la continuidad de la cadena alimentaria. «Vacunarse es cuidarse y cuidar a los demás: reducimos infecciones, evitamos bajas y protegemos a los más vulnerables. Los veterinarios y los ganaderos somos parte esencial de la salud pública», señalan desde el Icovrm.

El Colegio recuerda que el Ministerio de Sanidad incluye entre los grupos diana al personal sanitario y sociosanitario, así como a colectivos con exposición ocupacional relevante, y que las comunidades autónomas, incluida la Región de Murcia, están activando la campaña con prioridad para grupos de riesgo. La evidencia disponible respalda la eficacia y seguridad de la vacuna antigripal como la medida más efectiva para reducir casos graves, hospitalizaciones y mortalidad.

Inmunización

En entornos críticos como explotaciones y servicios veterinarios, la inmunización contribuye a disminuir contagios y a mantener la actividad sin interrupciones, protegiendo a compañeros, familias y clientes. Los documentos técnicos nacionales contemplan, además, la recomendación a determinados grupos ocupacionales con riesgo por exposición a animales.

La campaña de gripe está activa en la Región de Murcia y puede solicitarse cita a través de los centros de salud y los canales habituales de Murcia Salud. El Icovrm recomienda especialmente la vacunación a ganaderos y trabajadores que operan con aves y porcino, especies que pueden actuar como multiplicadores del virus de la gripe, y anima a equipos veterinarios, Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS), cooperativas y empresas ganaderas a difundir el cartel oficial y facilitar la vacunación de sus profesionales.

Más sobre el Colegio de Veterinarios