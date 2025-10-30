Los cinco alojamientos más románticos de la Región de Murcia según Carlos Moyano, desde experiencias nórdicas hasta casas con sala de cine: "Quiero ir a todos"

El otoño es una de esas épocas en las que en la Región de Murcia coger el coche y escaparse un par de días a descubrir rincones tranquilos donde ya las temperaturas son más suaves, se pueden hacer planes de naturaleza y disfrutar de los colores que dan a las escapadas románticas ganan encanto.

El creador de contenido murciano Carlos Moyano, conocido por compartir destinos y rutas tanto en España como por el mundo, ha publicado recientemente una selección de sus cinco alojamientos favoritos para vivir un fin de semana especial en pareja dentro de la Región. Su propuesta mezcla naturaleza, diseño, privacidad y experiencias singulares que, según muestra en su perfil, lo han conquistado.

Awa Domo, desconexión total junto al Salto del Usero

El primer alojamiento que destaca es Awa Domo: un domo geodésico situado a apenas unos metros del Salto del Usero. La propuesta es sencilla y potente con naturaleza alrededor, jacuzzi privado y vistas que invitan a olvidarse del móvil. Moyano lo describe como uno de sus grandes descubrimientos del año, una opción que apuesta por la calma y el refugio en plena naturaleza.

El Rincón de Uribe, casa privada con piscina y jacuzzi en Bullas

Entre los favoritos también está El Rincón de Uribe: una casita independiente en Bullas que combina piscina, jacuzzi y un entorno rodeado de naturaleza. La estética es cuidada, con ese punto de hogar confortable que invita a entrar y no volver a salir hasta el checkout.

Welmoon Villas, experiencia nórdica en Caravaca

Después llega Welmoon Villas, en Caravaca, una opción que coquetea con las experiencias de inspiración nórdica: villas de diseño, estrellas, naturaleza, desconexión y jacuzzis exteriores donde el tiempo parece ir más despacio. Una propuesta para parejas que quieren algo distinto, más experiencial y con estética cuidada al milímetro.

Cantará Rural, una casa con sala de cine en Cehegín

La ruta prosigue en Cehegín con Cantará Rural, un alojamiento que suma un detalle que marca la diferencia: una sala de cine privada dentro de la casa. Ideal para quienes llevan la escapada romántica al terreno del plan manta-palomitas, pero sin renunciar al entorno rural y a las comodidades.

Calblanca Rural, una cueva boho en el Valle de Ricote

La propuesta se cierra en Blanca, en pleno Valle de Ricote, con Calblanca Rural: una casa cueva con estética boho, jacuzzi privado y piscina. Una propuesta para quienes buscan un alojamiento singular y una experiencia de calma rodeada de naturaleza en uno de los valles más especiales de la Región.