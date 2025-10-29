Política
Vox llevará a la Asamblea la creación de la Agencia de Emergencias y Seguridad de la Región de Murcia
Antelo ha denunciado que “es una auténtica vergüenza que los bomberos forestales cobren solo 86 euros más que el salario mínimo interprofesional”
L. O.
El presidente provincial y portavoz del Grupo Parlamentario VOX, José Ángel Antelo, ha anunciado, tras reunirse esta mañana con los bomberos forestales, que su formación va a presentar una iniciativa en la Asamblea Regional para la creación de la Agencia de Emergencias y Seguridad de la Región de Murcia, un organismo que “aglutinará todos los servicios de emergencias bajo una misma dirección: protección civil, Policía Local y bomberos, tanto urbanos como forestales”.
Antelo ha denunciado que “es una auténtica vergüenza que los bomberos forestales cobren solo 86 euros más que el salario mínimo interprofesional. Son personas que se juegan la vida para proteger nuestro patrimonio natural”.
Asimismo, ha recordado que esta medida ya formaba parte del proyecto de VOX cuando el partido estaba en el Gobierno regional, y ha asegurado que “la vamos a hacer realidad en el año 2027, porque los servicios de emergencias necesitan una estructura coordinada, eficaz y digna, que reconozca la labor de quienes nos protegen cada día”.
