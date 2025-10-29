Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ucoerm celebra en Cartagena su asamblea extraordinaria para abordar los retos actuales del cooperativismo educativo

Representantes de cooperativas de enseñanza de toda la Región analizan la actualidad educativa, los nuevos desafíos del sector y las estrategias de fortalecimiento del modelo cooperativo

La asamblea reunió a representantes de cooperativas de enseñanza de toda la Región.

Ucoerm

La Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm) celebró el pasado jueves 23 de octubre su asamblea general en Cartagena, reuniendo a representantes de cooperativas de enseñanza de toda la Región para analizar la actualidad educativa, los nuevos desafíos del sector y las estrategias de fortalecimiento del modelo cooperativo.

El encuentro fue presidido por Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucoerm, quien ofreció una visión global del momento que atraviesa el sistema educativo y del papel clave que desempeñan las cooperativas de enseñanza como motor de innovación, empleo y cohesión social en la Región de Murcia.

Durante su intervención, Pedreño destacó el papel fundamental de las cooperativas de enseñanza en la consolidación de un sistema educativo más equitativo y participativo. «Las cooperativas educativas son una referencia de gestión democrática, estabilidad laboral y compromiso con la comunidad. En un momento de grandes transformaciones, debemos seguir impulsando proyectos educativos que combinen calidad, innovación y valores sociales», señaló el presidente de Ucoerm.

Trabajo conjunto

Pedreño también subrayó la importancia del trabajo conjunto con la Consejería de Educación y Formación Profesional, así como con las distintas patronales y organizaciones sindicales, para asegurar la sostenibilidad y el reconocimiento del modelo cooperativo dentro del sistema educativo.

La asamblea finalizó con un mensaje de unidad y compromiso hacia el futuro del cooperativismo educativo murciano. «El trabajo en red y la colaboración entre nuestras cooperativas seguirán siendo la base para afrontar los retos del futuro con fuerza, innovación y sentido social», concluyó Pedreño.

