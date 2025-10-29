Estos son los cambios en los exámenes de las próximas oposiciones de Educación en la Región

La Consejería de Educación ha anunciado una serie de novedades en los exámenes de sus oposiciones. Los aspirantes a las próximas oposiciones de Educación en la Región de Murcia contarán con más posibilidades de mejorar su calificación, ya que los cambios incorporan la opcionalidad —presente hasta ahora solo en la prueba teórica— también en el examen práctico.

El objetivo de las modificaciones, que se estudiarán con los sindicatos en mesa de negociación, es "mejorar el procedimiento de oposiciones a docente que se celebrarán en los próximos años en la Región en aspectos que son competencia de la Comunidad Autónoma”, asegura el consejero de Educación, Víctor Marín.

Aún no se ha determinado el el número de plazas exactas en la convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros para este próximo año 2026, al no haberse iniciado las negociaciones con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Educación, pero Educación calcula que estará en torno a las 1.500 plazas, aproximadamente.

Cambios en las oposiciones de Eduación de la Región de Murcia

Elegir examen A o B

Laa opcionalidad que ya existe en la prueba de desarrollo teórico también estará en la parte práctica.

Al introducirse la opcionalidad en las próximas convocatorias de oposiciones en la prueba práctica, los opositores podrán elegir entre varias preguntas e incluso entre dos modelos de exámenes, opción A y B.

Los aspirantes se llevarán una copia

Los exámenes se realizarán en papel autocopiativo, lo que permitirá a los aspirantes conservar una copia de su propio ejercicio.

Diseño del ejercicio práctico

La elaboración de la prueba práctica recaerá en una comisión integrada por tres miembros del tribunal, con el objetivo de garantizar un trabajo conjunto, en lugar de dejar la responsabilidad exclusivamente al presidente del Tribunal 1 de cada especialidad, como se hacía hasta ahora.

Características y criterios de evaluación

La convocatoria de las oposiciones detallará las particularidades de la prueba práctica correspondientes a cada especialidad, así como los criterios generales de evaluación aplicables tanto a esa prueba como al desarrollo del tema y al apartado didáctico.