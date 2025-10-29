El PSOE acusa a PP y VOX de imponer la Relación de Puestos de Trabajo para 2026 y romper el diálogo con los sindicatos

El PSOE de Molina de Segura, a través de una nota de prensa emitida este miércoles, denuncia la forma de actuar del gobierno municipal, formado por PP y VOX, en la aprobación de la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el año 2026. El grupo socialista indica que el ejecutivo local ha aprobado estas medidas de forma unilateral, a pesar del voto en contra de todas las organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento: CSIF, CCOO, UGT y SIME.

"El gobierno ha vulnerado el principio de buena fe negociadora", ha declarado la portavoz socialista, Isabel Gadea. "Estamos hablando de las condiciones de más de 600 empleados públicos. La respuesta de PP y VOX ha sido la imposición".

Gadea: "La excusa del gobierno es la definición del autoritarismo: como lo aprueban solos, no dan explicaciones"

La portavoz socialista ha calificado de "impresentable" la justificación del gobierno. "Los sindicatos denuncian que la excusa del PP es que, como lo aprueban solos, 'no están obligados a dar más explicaciones'. "Es la definición de la falta de consenso y del talante autoritario", ha añadido

"La desmotivación afecta al servicio público"

El PSOE ha secundado la grave advertencia de los sindicatos sobre el clima laboral. Los representantes de los trabajadores alertan de un ambiente de "injusticia, hartazgo y cansancio". Advierten que esta situación provoca una "desmotivación que afecta a la salud mental de los empleados/as". "Esta no es una queja interna, es un problema para toda la ciudad", ha recalcado Gadea. "Como dicen los propios sindicatos, este malestar está 'afectando a la atención de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos/as'".

El PSOE apoya la solicitud de una reunión urgente con el alcalde. "José Ángel Alfonso debe escuchar a los sindicatos. Exigimos que rectifique, ponga fin a esta manipulación y vuelva a la senda del diálogo. La ciudad no merece un gobierno que desprecia a sus trabajadores".