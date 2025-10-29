Las próximas oposiciones de Educación darán la opción a elegir en la prueba práctica

Los opositores de Educación que se presenten a las próximas convocatorias en la Región de Murcia dispondrán de más opciones para lograr una mayor nota, ya que la Consejería de Educación introducirá cambios que pasan principalmente por incluir la opcionalidad que ya existe en la prueba de desarrollo teórico también en la parte práctica.

Este ha sido el anuncio que ha hecho este miércoles el consejero de Educación, Víctor Marín, sobre la convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros para este próximo año 2026, de la que aún no se conoce el número de plazas exactas al no haberse iniciado las negociaciones con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Educación.

No obstante, Educación calcula que estará en torno a las 1.500 plazas, aproximadamente.

Al introducirse la opcionalidad en las próximas convocatorias de oposiciones en la prueba práctica, los opositores podrán elegir entre varias preguntas e incluso entre dos modelos de exámenes, opción A y B.

Anuncio de las novedades en las oposiciones de Educación, esta mañana / L.O.

Además, el ejercicio práctico será diseñado por una comisión formada por tres miembros del tribunal, con el fin de que haya un trabajo conjunto sobre la prueba, mientras que hasta el momento se encargaba solo el presidente del Tribunal 1 de cada especialidad.

Está precisamente era una de las peticiones realizadas por los opositores que se presentaron a la convocatoria de junio de 2025, en la que hubo un alto porcentaje de suspensos y quejas reiteradas de los aspirantes por los errores en las pruebas y las diferencias a la hora de las correcciones.

En este caso, se llegaron a quedar unas 300 plazas vacantes. Aunque desde la Consejería insisten en que esta cifra está incluso por debajo de las plazas sin cubrir a nivel nacional, que se situaron en el 23%, frente al 19% que registró la Región de Murcia.

Desde Educación explican que el ejercicio práctico se ceñirá exclusivamente al contenido del currículo. Hasta el momento, ese ejercicio podía ser del contenido del currículo o del temario.

Los opositores se podrán llevar una copia

En la convocatoria de las oposiciones se incluirán las características específicas de la prueba práctica por especialidad, y los criterios generales de valoración por especialidad para la prueba práctica, el tema y la parte didáctica.

Otra de las novedades es que los exámenes se harán en papel autocopiable y los candidatos se podrán llevar copia del ejercicio que han realizado.

“El objetivo de estas nuevas medidas, que se estudiarán con los sindicatos en mesa de negociación, es mejorar el procedimiento de oposiciones a docente que se celebrarán en los próximos años en la Región en aspectos que son competencia de la Comunidad Autónoma”, afirma el consejero.

Víctor Marín indica que los cambios que introducirán las oposiciones a docentes en la Región de Murcia en las próximas convocatorias se realizan “con el fin de que las pruebas sean más transparentes, objetivas y los opositores conozcan su contenido y criterios de evaluación con antelación”.

En este sentido considera que “es necesaria una revisión urgente del modelo de acceso a la función pública docente que compete exclusivamente al Ministerio de Educación, porque la normativa de acceso tiene cerca de 20 años y es obsoleta”.